旅英親子作家驚魂夜 惡匪強闖嘆：治安變差

旅英親子作家QQmei（右）和老公DDC一家五口定居在英國倫敦，她在社群平台發文，表示家裡差點遭人闖入。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕旅英親子作家QQmei和老公DDC一家五口定居在英國倫敦，今（20）日她在社群平台發文，表示家裡差點遭人闖入，且歹徒還打了DDC一拳，她嚇得睡不著覺。事後她將錄到的影像傳到警局網頁備案，並大嘆：以前覺得英國頂多就是各種被偷竊案件，但近年愈來愈多更誇張的「攻擊」事件。

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QQmei在文中表示「我們家差點被壞人闖門，DDC還被打了一拳」，她表示晚間9點左右，DDC到前院倒垃圾，有個男人走過來指自己女友骨頭斷了，受了傷，所以他們打電話叫計程車但等了10分鐘卻沒等到，接著男人說自己手機沒電了，想請DDC幫忙打電話。但DDC警覺心很高，便先請對方走到大街上的商店尋求援助，女子見DDC已有提防，裝得一臉很痛苦的模樣，還說自己沒辦法走這麼遠，哀求DDC幫忙，這對男女也願意站在前院外等DDC撥電話，並提供一組手機號碼，QQmei事後懷疑持有手機號碼的人應該也是共犯。

QQmei（左）認為英國治安越來越差，DDC都被揍了。（翻攝自臉書）

雖然已經提高警覺性，DDC刻意站在屋內門口打電話，並開啟擴音功能。電話撥通後，謊稱自己受傷的女子竟越講越靠近QQmei家的大門。原本在滑手機的QQmei聽到DDC在門口大聲說話，感到不隊近，趕緊到門口看看發生什麼事？沒想到自稱骨頭斷掉的女人竟然已經有一隻手和一半的身體進了屋內，DDC只能用門擋住不斷進入的女人，女人就這樣被夾在門口。

驚慌失措的QQmei大聲喝斥「後退，站到屋外去，再這樣我要叫警察了！」沒想到那女人竟沒有後退，還不斷裝可憐硬擠進屋，這時QQmei跟DDC都用盡全力擋住門，並開始尖叫，對方還說：「你們不能這樣呀，我的手要斷了」。QQmei雖然心裡慌張，但卻忍不住想：你就站到屋外，手就不會被壓了啊。

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這時原本在樓上的家人聽到樓下動靜很大，趕緊下樓，QQmei怕家人有危險，大叫著：不要下來！DDC也不斷大聲要那女人「滾出去」，就在這個時候，自稱「骨頭斷掉」的女人賊星敗露轉而惱羞成怒，抓住了門口的澆水器往DDC身上砸，並直接用拳頭揍了DDC幾拳就逃走了。

DDC被裝作骨頭斷掉的女人痛揍數拳。（翻攝自臉書）

莫名挨揍的DDC臉上戴著眼鏡，被狂揍幾拳後痛得要死，原本還想追上去，但QQmei認為「安全為上」，就把錄到的影像傳到警察局網頁備案。事後夫妻倆認真討論過後，猜測對方應該是鎖定要搶手機，所以才示弱讓人放下戒心，還好夫妻倆警覺性高，手機沒被搶走。

事後，QQmei深感近幾年倫敦治安越來越差，她經歷過腳踏車被偷、在百貨公司差點遇上扒手，更聽說不少人在街上被飛車搶走手機、車子聽在路邊被敲車窗、學校不遠處發生持刀捅人事件、倫敦市中心大學附近飛車撞死人……QQmei說：「以前覺得英國頂多就是各種被偷竊案件，但近年愈來愈多更誇張的『攻擊』事件，從沒想過居然連我們在家裡也遇上了。今晚的我實在有點驚魂未定，難以入眠…」。

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