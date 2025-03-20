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娛樂 日韓

李珠珢更新美照太犯規 「嘴咬1物」粉絲激喊：血壓爆表

李珠珢日前飛往日本觀賞MLB道奇隊海外賽。（翻攝自IG）李珠珢日前飛往日本觀賞MLB道奇隊海外賽。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢正式加入中職富邦悍將啦啦隊，掀起話題，一舉一動備受關注，日前飛往日本觀賞MLB道奇隊海外賽，並在社群曬出身穿洋基隊條紋球衣的美照，其中一張照片掀起大批粉絲暴動。

李珠珢身穿洋基隊條紋球衣，好身材藏不住。（翻攝自IG）李珠珢身穿洋基隊條紋球衣，好身材藏不住。（翻攝自IG）

李珠珢日前受MLB Korea之邀前往日本東京巨蛋，觀賞大聯盟海外賽熱身賽，事後在IG更新美照，可見她身穿經典洋基球衣，並在文中寫下「謝謝MLB給我很棒的禮物」，時而綁雙馬尾，時而紮成長辮子，完美駕馭兩種甜美造型，整個人展現出活力滿滿的模樣。

李珠珢綁頭髮姿勢太撩人。（翻攝自IG）李珠珢綁頭髮姿勢太撩人。（翻攝自IG）

其中一張照片，李珠珢將雙手舉高準備綁馬尾，同時嘴裡還叼著黑色髮圈，眼神微微向下望，惹火姿勢瞬間引爆留言區熱潮，「高血壓患者先備藥，才敢看倒數第二張！」、「倒數第二張請三高朋友們謹慎觀看」、「綁頭髮這招太殺了」、「那張太撩人，我直接去急診」、「好一個綁髮殺…！」、「珠珠公主太會了」、「綁馬尾那張太犯規了啦」。

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이주은（@0724.32）分享的貼文

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