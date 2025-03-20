《火宅之犬》正式更名《失樂園》 揭育幼院兒童「天使變惡魔」

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》（原片名：《火宅之犬》）由蔡銀娟擔任導演兼編劇、李志薔及李怡芳擔任監製，劇組近日出席「2025香港國際影視展——台灣館媒體發佈會」活動，是該片殺青、更名後，劇組人員首次公開亮相。

《失樂園》監製李怡芳、曾敬驊、導演蔡銀娟、范少勳出席「2025香港國際影視展——台灣館媒體發佈會」活動。（文策院提供）

《失樂園》關注兒少安置及兒少犯罪議題，范少勳回憶和片中小朋友一起打球是最快樂的時光，並對台詞「有什麼樣的懲罰比沒有父母來的更嚴重」非常有感，他說：「這句話我一直放在心裡而且覺得很有意義，因為在整個成長過程中，很多人忘記告訴他該怎麼快樂，或是陪他擁有快樂。」

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對於將《火宅之犬》正式更改為《失樂園》，蔡銀娟表示《失樂園》是形容天使墜落、惡魔誕生的地方，更貼近電影故事主旨，「電影中有一群人因為種種原因往下墜落，如同天使變成惡魔，但本片重點並不是呈現惡魔的作惡多端，而是想透過三種視角，去了解『他們』是如何墜落的。」

《失樂園》主角曾敬驊、范少勳。（冬候鳥電影提供）

蔡銀娟說：「這裡指的『他們』，有兒少安置機構（育幼院）裡的孩子、社工以及年滿18歲而離開育幼院、自力更生的年輕人，這些人都面臨艱難的挑戰與生命的困境，有的甚至往下沈淪，希望可以透過這部電影讓更多人瞭解到跟關心這些弱勢兒少以及社工面臨的難題，一起接住墜落的他們，打破惡性循環。」

《失樂園》透過一樁殺狗疑案，開啟一間育幼院的序章，故事從「社工」范少勳、離開育幼院的曾敬驊，以及遭單親媽媽遺棄的小男孩蕭治和三個視角帶領觀眾走進惡的循環。

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