78歲秦漢回歸台劇！吐露破局算命師預言「拍戲到72歲就結束」

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉若英擔任編導，雙金影后謝盈萱、金馬影帝秦漢以及霍建華演出的Netflix影集《忘了我記得》將在5月23日上線，睽違多年回歸台劇螢光幕的秦漢其實一直都持續有在拍戲，是因為遇到了疫情才被迫停止。

秦漢（右）在《忘了我記得》和謝盈萱父女情深。（Netflix提供）

他說：「那年我72歲，年輕時算過一次命，說我拍戲到72歲就結束了，我心想還真準，剛好發生了這麼個世界級的大事件，沒想到這次導演找我拍戲豈不是破了算命先生的預言？這回也是我這麼多年後第一次回台灣拍戲，和許多年輕有活力、努力工作的年輕人一起工作，感覺挺好，也很愉快，非常謝謝他們的照顧。」

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聊到和導演劉若英的合作，秦漢表示：「劉導演是很優秀的演員，我和她曾一起拍攝《南京1937》，雖無深交但也算舊識，加上張艾嘉也算是我們的共同好友，所以當劉導演很誠懇的邀請我演父親的角色，事實上我沒看劇本就答應了，能和認真的導演合作一下，當然很好！」

謝盈萱（左起）在《忘了我記得》和劉品言、周采詩是閨密。（Netflix提供）

他更分享劉若英話雖不多，但誠懇實在，「當導演是很辛苦的工作，有天她居然煮了好幾鍋大鹵麵給全劇組吃，全劇組大概七、八十人左右！我都不曉得她哪來那麼多力氣精神，一面拍戲，還能一面這個做照顧大家，而且大鹵麵真的好吃，她還幽默的說：『我可是進得了廚房，出得了廳堂的女人。』」

而謝盈萱提到當時劇組來詢問的時候，「我真的覺得壓力也太大了吧！我完全不敢想像要在螢幕前讓奶茶姐看我演出，但整個幕前幕後團隊一字排開，實在太讓我想一起合作了。」謝盈萱也分享：「我因為拍攝這齣戲更認識奶茶姐，也看見了她很溫暖的一面，她是很為演員著想的導演，有時在現場等架機位，我跟她閒聊，很多表演的問題，她都能夠給我一個很好的解惑。她非常明白，知道我的糾結，我被困在哪裡，她很願意花時間把我引導出來，而且是帶著愛的。」

霍建華在《忘了我記得》是謝盈萱老公。（Netflix提供）

首度擔任影集編導的劉若英也分享心情：「這是我的第一部劇集，是一部『生活感』和『生命感』很強烈的作品，我覺得也很貼切現今社會的狀況。希望大家能在又哭又笑中得到感動。」製作人李耀華則表示：「這次非常開心製作到這部戲，可以跟奶茶導演，以及優秀的主創製作團隊合作！大家都非常喜歡這個故事，非常開心可以在Netflix上跟觀眾朋友見面。」

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