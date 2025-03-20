邰智源國小舊照曝光 「八字眉苦笑」親戚揭私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源與邵大倫主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，最新一集造訪雲林虎尾，邰智源50年前嫩照無預警曝光，原來這趟旅程他特別拜訪神農電台台長戎屏國，對方竟是他的親表哥。

戎台長翻出珍藏多年的照片，國小一年級的「邰桑」頂著八字眉苦笑合影，讓戎台長笑說：「他每次看到我都這個臉。」兩人小時候感情好得像親兄弟，因為彼此曾長住對方家中，不過照片中的哭臉究竟怎麼來的？邰智源笑說：「我日子過得好好的，但表哥住進來後就一直唸我，真的很煩！」

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邵大倫（左）、邰智源（右）拜訪神農電台台長戎屏國（中），現實生活其實是邰智源親表哥。（公視台語台提供）

談到照片中一同入鏡的阿嬤，戎台長回憶：「阿嬤的手藝真的一流，簡單的家常菜卻是讓人一輩子難忘的味道。」邰智源則爆料，自己從小就是家族的「吃貨代表」，因為整個家族幾乎都是餐飲界高手，「不只阿嬤，我爸媽也超會煮，我阿公、大舅、二舅全部都是總鋪師！」這樣的背景讓邰智源從小吃遍美食，但也讓他養成了超挑嘴的習慣。邵大倫笑虧：「台長，你知道邰哥是出了名的歪嘴雞嗎？」戎台長聽完哈哈大笑：「那是後來啦！但他從小就是個很古靈精怪的小孩！」

深知邰智源熱愛美食，邵大倫在《來去恁兜洗魂舒》虎尾第一站就帶他朝聖十多年前一吃成主顧的鴨肉當歸麵線，接著參觀虎尾糖廠，聽廠長分享百年製糖歷史，兩人聽得津津有味。

邰智源（右）小時候舊照曝光。（公視台語台提供）

旅程中，他們還走進外銷日本的洋桔梗花田，親手體驗採收與包裝過程，並首次接觸糙米米粉，驚嘆這項少見的米食文化。而在虎尾農會體驗電腦挑選花生時，邰智源一邊挑選、一邊狂嗑，連晚上泡澡都滿足地笑說：「我現在滿肚子都是花生，真的太好吃了！」整趟旅程，兩人不僅大開眼界，也讓美食魂徹底爆發！

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