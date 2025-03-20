（專訪）恒松祐里踏進《噬亡村2》超不安！倉悠貴壓力爆棚：沒演過這麼瘋的人

倉悠貴（左）、恒松祐里為宣傳日劇《噬亡村》一同受訪，一開場就用中文說「你好」，十分有禮貌。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕萬眾矚目的日劇《噬亡村》第二季昨天在Disney+上線，倉悠貴、恒松祐里飾演掌握過去關鍵的重要人物，兩人接受本報專訪，不諱言成為第二季的新成員感到很有壓力，倉悠貴擔心自己無法勝任，恒松祐里則因為要飾演資深演技派倍賞美津子的年輕時期，面臨相當大的挑戰。

倉悠貴因演出《幕府將軍》獲得關注。（Disney+提供）

倉悠貴、恒松祐里在《噬亡村》第二季中身處吃人村莊「供花村」過去的時間線，兩人有不少親密且激烈的對手戲，倉悠貴飾演知曉一切秘密的神社神主「神山正宗」，恒松祐里則是心狠手辣的當家老奶奶「後藤銀」，兩人都是第二季的新成員。

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倉悠貴表示自己是第一季的粉絲，「所以不論給我什麼角色，我一定要加入，但我發現我的角色是故事關鍵時，覺得很有壓力，不知道自己能否勝任。」恒松祐里則是在看過原作漫畫後才說「YES」，雖然有些擔心害怕，不過更多的是好奇及興奮，最後決定接演。

首次踏入噬亡村的片場，恒松祐里坦言雖然片場並不如劇中給人毛骨悚然的感覺，不過卻感到有些不安，「踏入那個環境之後，我感受到後藤銀的孤獨，在一個封閉的村莊、沒有任何夥伴的情況下活下來，有多麼痛苦啊！」倉悠貴則對於踏入噬亡村的世界感到興奮不已，「我們能夠在這個世界創造什麼樣的可能性，真令人期待！」

恒松祐里將演出《噬亡村》，飾演後藤銀年輕時期。（Disney+提供）

恒松祐里飾演的後藤銀，老年版是由78歲的倍賞美津子演出，恒松祐里直言當然感受到了壓力，不過這也是非常榮幸的事情，「我在拍攝之前有先看了倍賞前輩的表演，仔細看她的動作及表情，不過我不是完全只專注於倍賞前輩的演技，將倍賞前輩與漫畫中的後藤銀融合，抱持著這樣的意識演出此角。」

恒松祐里在《噬亡村》第二季中飾演後藤銀的年輕版。（Disney+提供）

第二季中揭開後藤銀冷血的真相，恒松祐里認為光是演出後藤銀就是非常大的挑戰，因為這個角色背負著很悲慘的過去，悲傷的情緒、復仇的情緒都充滿著層次以及細微的變化，「而且拍攝時間長達半年，並不是按照時間點順拍，所以必須要好好安排後藤銀的情緒變化，並在每場戲中準確表達出來，真的很困難。」恒松祐里歸功於服裝、造型上的變化，幫助她能夠比較容易從角色中抽離。

《幕府將軍》倉悠貴。（Disney+提供）

倉悠貴去年演出Disney+的《幕府將軍》獲得關注，這次又加盟演出《噬亡村》第二季，他知道《噬亡村》第一季已經風靡全球，希望第二季能有更多海外觀眾收看。提及這次演出的神山正宗一角，十分神祕，他表示從來沒有演過像這樣如此體現「人性瘋狂」的角色，「他有很多種瘋狂，被正義驅使的瘋狂、被欲望勾起的瘋狂、絕望中產生的瘋狂，理解並演繹出不同程度的瘋狂相當有挑戰，這個作品對我來說真的很辛苦，但對我來說也有助於演技上的成長。」

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