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金秀賢硬要來台灣！韓網炸鍋反應曝光 見面會抽票規定年滿18歲

金秀賢近日遭輿論撻伐，30日按原計畫來台出席活動。（翻攝自IG）金秀賢近日遭輿論撻伐，30日按原計畫來台出席活動。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓星金秀賢被爆曾與還是未成年的金賽綸交往，引來輿論撻伐，目前他按照原定計畫，30日將來台灣參加「7-ELEVEN高雄櫻花季」，還要舉辦粉絲見面會，消息曝光傳回韓網掀起熱議。

金秀賢深陷緋聞風暴，目前已有許多代言被切割下架，演藝工作暫時停擺，唯獨月底在台灣的公開活動仍是照常舉行。昨天韓國論壇有網友發文，指出金秀賢在爭議爆發後，主辦方仍未對他的出席與否發表公告，推測他可能如期來參加台灣與海外粉絲見面。

金秀賢預計下週來台灣，受邀擔任「7-ELEVEN 高雄櫻花季」演出嘉賓，還會在同天舉辦粉絲專屬見面會，活動需要透過抽獎才有機會獲得門票，僅限年滿18歲（含）的觀眾參與，共計200名粉絲。

對於金秀賢依照原定計畫來台灣，韓國網友討論非常熱烈，紛紛回應「台灣的女粉絲們醒醒啊」、「希望到台灣可以接受雞蛋洗禮」、「瘋了嗎」、「海外反應應該更炸裂，趕快逃吧」，也有人推測或許違約金太高，所以金秀賢的經紀公司才沒有取消。

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