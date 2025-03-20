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娛樂 最新消息

金馬奇幻影展推史蒂芬金「夜半三驚跨夜場」！5部經典大銀幕重現

〔記者許世穎／台北報導〕金馬奇幻影展昨（19）日壓軸公布「跨夜場」、「狂歡場」與影迷許願池單元的豪華陣容。致敬創作超越半世紀的恐怖小說之王史蒂芬金，影展特地選定一鳴驚人的《魔女嘉莉》以及讓貓奴嚇破膽的《禁入墳場》與凱西貝茲榮登奧斯卡影后的《戰慄遊戲》，邀請觀眾在戲院共度恐怖無眠夜，3部片除了一般放映，也將組成「史蒂芬夜半三驚跨夜場」陪伴觀眾徹夜試膽。

《魔女嘉莉》將於金馬奇幻影展登場。（金馬執委會提供）《魔女嘉莉》將於金馬奇幻影展登場。（金馬執委會提供）

有「恐怖小說之王」美譽的史蒂芬金，善於結合日常事件與超自然現象，從人性情感與陰暗面出發，深入探索恐懼本質，創造獨特戰慄氛圍。不僅是當代最具影響力的類型文學作家之一，小說更被大量改編為炙手可熱的影視作品，影壇地位不容小覷。金馬奇幻影展特設的「影迷許願池」單元，歷年來就有不少影迷許願想看史蒂芬金小說改編的恐怖片。

為了一償影迷夙願，金馬奇幻影展特別邀請小說和電影都大紅大紫、甚至讓飾演母女的西西史派克、琵琶蘿莉雙雙入圍奧斯卡的《魔女嘉莉》，還有描述寵物與家人還魂成魔、史蒂芬金還客串演出的《禁入墳場》，以及凱西貝茲飾演瘋魔書迷、把暢銷作家逼入絕境的《戰慄遊戲》，這三部除了一般放映，也將組成「史蒂芬夜半三驚跨夜場」陪伴觀眾徹夜試膽。

《刺激1995》創下史蒂芬金小說改編電影入圍奧斯卡項目的最高紀錄，至今仍霸榜IMDB首位。（金馬執委會提供）《刺激1995》創下史蒂芬金小說改編電影入圍奧斯卡項目的最高紀錄，至今仍霸榜IMDB首位。（金馬執委會提供）

談到史蒂芬金，當然不能少了名列AFI影史百大驚悚片與百大反派角色的《鬼店》，儘管原著作者對導演史丹利庫柏力克的詮釋頗有微詞，當年甚至入圍金酸莓獎，如今卻變成為人稱道的經典。當年首映票房失利的《刺激1995》，不僅創下史蒂芬金小說改編電影入圍奧斯卡項目的最高紀錄，至今仍霸榜IMDB首位，歷久不衰。影展加碼放映這兩部傑作，邀影迷一同朝聖傑克尼柯遜的著魔演技，以及摩根費里曼、提姆羅賓斯的感人情誼。

《鬼店》如今已是為人稱道的經典。（金馬執委會提供）《鬼店》如今已是為人稱道的經典。（金馬執委會提供）

此外，狂歡場夢幻陣容同樣目不暇給。年年秒殺的《洛基恐怖秀》，今年適逢上映五十周年絕不缺席，要與影迷們再創狂歡新高峰。金馬得主徐漢強的超狂電影《鬼才之道》，不只奪下去年金馬五項大獎，還風靡各國奇幻影展，今年將以「載譽歸國」的姿態榮登金馬奇幻影展，推出限定復刻場，找來陽界網紅UG、女神下午茶等人助陣，也邀請影迷們扮裝同樂，一起與有榮焉。

《鬼才之道》以「載譽歸國」的姿態榮登金馬奇幻影展。（金馬執委會提供）《鬼才之道》以「載譽歸國」的姿態榮登金馬奇幻影展。（金馬執委會提供）

美國音樂喜劇《歌喉讚》系列締造票房佳績，更在全球引爆阿卡貝拉熱潮。奇幻影展獨家獻映首集，看金馬歌舞團化身「美麗女聲」，從〈Price Tag〉、〈Party in the U.S.A〉到《早餐俱樂部》經典片尾，帶觀眾唱遍膾炙人口的西洋名曲，貫徹阿卡貝拉精神，不用麥克風也能唱爆影廳！

2025年金馬奇幻影展將於4月11日至20日展開，節目專刊3月20日於官網上線，選片指南將在3月28日舉辦，3月17日起金馬官網免費報名參加，並於3月30日正式開放影展售票。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、Facebook、Instagram粉絲專頁，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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