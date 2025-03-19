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娛樂 最新消息

2025「動畫歌曲盛典」5月前進桃園！第二波華麗陣容曝

「ANISAMA WORLD 2025 in TAOYUAN」第二波演出陣容公開。（©ANISAMA WORLD 2025 in TAOYUAN提供）「ANISAMA WORLD 2025 in TAOYUAN」第二波演出陣容公開。（©ANISAMA WORLD 2025 in TAOYUAN提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕全球最大規模的動畫歌曲盛典「Animelo Summer Live」確定5月24日在桃園盛大舉辦！主辦今（19）公開第二波演出陣容，包括日本音樂界代表人物西川貴教、小提琴家Ayasa等，要為台粉帶來精彩的音樂體驗！

1996年，西川貴教以個人企劃「T.M.Revolution」出道，以強勁節奏、華麗的視覺風格席捲日本樂壇；他曾多次登上NHK《紅白歌合戰》，自2018年起，以本名「西川貴教」展開音樂活動，獻唱動畫《Fate/EXTRA Last Encore》主題曲《Bright Burning Shout》，並與小室哲哉合作推出劇場版《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》主題曲《FREEDOM》，創作許多膾炙人口的經典名曲。

「搖滾小提琴家」Ayasa以原創樂曲《告白の夜》在iTunes Instrumental排行榜46國奪冠，她同時也是BanG Dream!旗下樂團「Morfonica」中，冷酷小提琴手八潮瑠唯的聲優，這次與其他BanG Dream!所屬藝人同台演出，將會激盪出令人期待的化學反應。

此外，2007年成立的REAL AKIBA BOYZ（RAB），憑藉招牌格紋襯衫與超燃街舞，席捲日本次文化界，2023年10月更成功舉辦日本武道館首場單獨公演，這次他們將首次登陸台灣，為觀眾帶來震撼的動畫歌曲舞蹈表演。

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