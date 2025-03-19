女神廣末涼子大港開唱 高市電影館同步放映《鐵道員》《送行者》

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025大港開唱」請來女神廣末涼子站台演出，高市電影館同步推出廣末涼子2部經典片《鐵道員》和《送行者：禮儀師的樂章》，讓影迷一睹女神的精湛演技。

高市電影館表示，《鐵道員》為廣末涼子與日本國寶級影帝高倉健合作的經典片，《送行者：禮儀師的樂章》則是與日本影星本木雅弘合作，獲第81屆奧斯卡最佳外語片，從「國民美少女」到「實力派女優」的廣末涼子，在2部影片中展現其表演天賦及精湛演技，以細緻情感表達和精采角色互動而引人關注。

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3月下旬電影館也將上映坂本龍一的音樂會電影《坂本龍一：OPUS》與《坂本龍一：async紐約現場》，《OPUS》是坂本龍一大師在2023年逝世前的最後作品，記錄其生命最後階段的鋼琴獨奏演出，影片由坂本龍一之子空音央執導，選曲包括《俘虜》、《末代皇帝》等20首經典作品，展現坂本半世紀音樂生涯的重要時刻。

女神廣末涼子大港開唱，高市電影館同步放映其主演的《鐵道員》、《送行者》2部經典片。（高市電影館提供）

接續大師風華，電影館再推空音央自編自導的首部劇情長片《青春末世物語》，片中音樂由空音央親自操刀，融合電子和古典元素，延續坂本家族對聲音藝術的細膩講究，也為末世題材注入新生命力，值得影迷、樂迷細細品味。

經典電影也重返大銀幕，包括大衛芬奇懸疑警匪鉅作《火線追緝令》，及已故大師大衛林區的經典驚悚片《穆荷蘭大道 4K數位修復版》，都是影迷不容錯過的經典重映，購票請上年代售票系統。

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