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離婚恢單2年 麻衣突宣布重新開始：感謝好緣分

麻衣今天中午在IG曬出最新美照。（翻攝自麻衣IG）麻衣今天中午在IG曬出最新美照。（翻攝自麻衣IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星佐藤麻衣2023年4月結束與已故台塑集團創辦人王永慶長孫、宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁9年婚姻，今（19）日中午無預警在IG發文透露：「從今天開始新的起點。」引發關注。

麻衣曬出自拍照甜喊：「從今天開始新的起點。人生無常，行雲流水，人生只有一次，好好感受一切，勇敢嘗試新事情。是吧？感謝好緣分。感謝所有，好好愛自己，給我一個愛心 。」並Hashtag寫下：「#重新開始、#star、#好好愛自己、#人生只有一次。」

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麻衣前年4月斷開王泉仁，當時讓她最痛心的是，回到日本要獨自養育兒子，王泉仁卻只願意付每月6萬元贍養費。據悉，當時2人打離婚官司，王泉仁找了打婚姻訴訟權威律師，對支付贍養費精算到連外人都看呆，王泉仁在法庭攻防戰自稱普通上班族，只願付給麻衣每月6萬元贍養費，得知這一結果，她除了接受卻也痛訴王泉仁絕情。

當時麻衣無奈向親友嘆說：「恨也沒用。」儘管在日本生活過得辛苦，仍努力迎接更美好緣分，想起離婚那年，她難過表示：「2023年對我個人來說是變化很大的一年，我不多說。」表示現在最重要的就是家人，也說會繼續孝順，「我不會讓我父母擔心傷心難過，兒子，我和他每天快樂，繼續過著美好的日子；我也會支持朋友，支持工作夥伴，想念所有跟我相遇的人。」

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