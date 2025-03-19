黃安「0表態」不反台獨了？回應惹怒網：徹查有無中國身分證

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「舔共藝人」黃安經常脫口親中言論，讓許多台灣民眾嗤之以鼻，不過，他近日鮮少評論時事，讓不少中國網友開始質疑，「怎麼都不出來反台獨？」對此，他17日於微博發文回應了。

黃安經常脫口親中言論。（翻攝自微博）

黃安17日於微博發文稱，有許多網友詢問他，「怎麼都不站出來反台獨啦？」他表示，自己現在已達另一個層次，沒必要喊打喊殺，「把日子過好，過得美滋滋的，就是祖國強大最好的證明。」他也坦承，自己完全不關注台灣一時一地的詭譎風雲，「百年未有之大變局中，不妨把日子過好，促給社會添亂，誠意正心，修身齊家，即是治國平天下。」

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黃安發文回應小粉紅質疑，「怎麼都不出來反台獨？」（翻攝自微博）

貼文曝光後，黃安立刻收穫小粉紅的一片叫好，「以往安哥一直反台獨，無須天天掛嘴邊」。然而，台灣網友對此相當淡然，反而更加關注陸委會將清查挺中藝人一事，前桃園市議員、名嘴王浩宇在Threads呼籲，陸委會徹查黃安是否有中國身分證。

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