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娛樂 電影

戴立忍「功夫大師」扮相犧牲 《功夫》瞄準2026春節檔

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀耗時兩年、斥資近3億的熱血台片《功夫》昨（18）首度公開國際版海報，卡司找來柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等人演出，特別的是，戴立忍為還原小說的瘋癲功夫大師「黃駿」，首度犧牲扮相，讓人差點認不出來。

柯震東（左起）、戴立忍、朱軒洋主演九把刀新片《功夫》，預計明年春節檔上映。（麻吉砥加提供）柯震東（左起）、戴立忍、朱軒洋主演九把刀新片《功夫》，預計明年春節檔上映。（麻吉砥加提供）

談起曾獲金馬獎最佳導演的戴立忍，九把刀對他讚不絕口：「戴立忍一直是我心中飾演師父的第一人選，也正因為他是經驗豐富的導演，我們合作上只要精確講述角色功課所需的一切，戴立忍絕對是理解又理解、超越使命地達陣！」

《功夫》融合動作、奇幻、友情與懸疑等多重元素，攜手台灣金獎團隊與韓國動作團隊跨國合作，致力打造台灣影史近年來首部奇幻動作鉅作。

《功夫》國際版海報。（麻吉砥加提供）《功夫》國際版海報。（麻吉砥加提供）

劇情描述柯震東與朱軒洋飾演的魯蛇高中生，意外結識其貌不揚的流浪漢戴立忍，後來得知他是名絕世武功大師，拜師學武的兩人在城市中飛簷走壁、用功夫實現正義，也因此捲入一場500年前的江湖恩怨。

戴立忍在《功夫》中犧牲扮相，飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿。（麻吉砥加提供）戴立忍在《功夫》中犧牲扮相，飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿。（麻吉砥加提供）

身為《功夫》原著作者的九把刀，親自擔任電影編劇與導演，他解釋兩者最大不同之處在於柯震東的角色設定：「電影把主角改成一位把高中當醫學系唸的無限延畢生，柯震東演來毫無違和感。」《功夫》將於2026年春節檔期全台上映。

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