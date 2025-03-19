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娛樂 音樂

翁立友師妹揭舊情！自招是「白娘子」 苦等20年緣分到了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王翁立友推出新歌《若有來世》，相識超過20年的師妹唐儷終於盼到了合唱機會，唐儷開心表示：「終於在本命年圓夢」，屬蛇的她自招是歌王的「白娘子」，翁立友則回應：「一定要如老友所願，不然要等到下輩子嗎？」

翁立友推出新專輯《白娘子》。（豪記提供）翁立友推出新專輯《白娘子》。（豪記提供）

對於新歌《若有來世》，翁立友開心表示，這首歌困難度很高，歌詞非常緊密、繞口，高低音的落差，考驗著演唱技巧。

翁立友與唐儷相識多年，一直期待能機會能合作，他說：「想到在豪記唱片我們從未有機會對唱，這次新專輯籌備初期，我就告訴自己一定要達成。」

翁立友與唐儷合作新歌。（豪記提供）翁立友與唐儷合作新歌。（豪記提供）

提到兩人的交情，翁立友透露，早在他們尚未踏入歌壇前就相識，「因為大家拜師不同的歌唱老師，因緣際會原本兩人要合作一首廣告歌曲，但是後來計畫改變，未能如願合作，後來在歌唱的路上，我們各自的發展，巧的是前後的加入同間唱片公司，她成為我的師妹，但多年來我們在歌唱上的合作，卻又擦身而過，這次真的是緣分到了！」

翁立友推出新專輯《白娘子》，距離上次攻蛋過了7年，他鬆口開唱計畫，「大型演出需要更多的靈感與想法，但更貼近粉絲距離的溫馨演出，也許有可能比較快實現，我期許在金蛇年能如願，請大家拭目以待。」

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