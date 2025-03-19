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娛樂 電影

楊力州無懼威脅已報警！影視界串聯怒吼再推影片第二彈

〔記者許世穎／台北報導〕由上百位台灣影視工作者共襄盛舉的「Taiwan Action影片計畫」，以罷免不適任藍白民代為目標，首支影片「倒垃圾篇」一上線立刻延燒各大網路平台，短短5天瀏覽次數已破百萬，團隊於今（19日）乘勝追擊推出第二彈，一改首支影片黑白凝重的氛圍，以「每日一字篇」風格丕變為諷刺喜劇，充分展現民間霸團旺盛的創意與生命力，將罷免行動打造成一場繽紛多彩的嘉年華。

「Taiwan Action影片計畫」乘勝追擊推出第二彈「每日一字篇」。（Taiwan Action提供）「Taiwan Action影片計畫」乘勝追擊推出第二彈「每日一字篇」。（Taiwan Action提供）

藍白立委以違反民主程序的惡質手段凍刪政府預算，不僅癱瘓政府運作造成政策斷裂，更已形成國安危機。由導演楊力州發起的「Taiwan Action影片計畫」，希望透過一系列罷免影片，呼籲民眾積極連署罷免藍白立委。由廣告導演盧建彰執導的「倒垃圾篇」於13日打頭陣推出，言簡意賅卻訊息強大明確，冷靜地呼籲大眾好好處理該丟的垃圾。

影片推出後彷彿為民眾一吐長久以來無處宣洩的悶氣，僅短短五天內，光是「Taiwan Action」官方各社群平台，瀏覽次數加總已破51萬次，按讚已破兩萬，分享／引用高達6400次，若是加上其他遍地開花的張貼轉發，瀏覽次數保守估計已破百萬次。

罷免藍白民代的二階連署，目前在各地選區都已陸續啟動。許多民眾心繫罷免成敗，深怕浪費任何一張連署書，因此對於「字要寫清楚」格外重視。今推出的罷免影片第二彈，由導演朱詩鈺執導的「每日一字篇」，便巧妙地從寫字切入，以各種令人莞爾的一語雙關，在看似搞笑中不忘提醒民眾罷免行動的重要性，可望透過與首支罷免影片截然不同的路線分別觸及不同族群。

朱詩鈺導演擅長以幽默角度切入嚴肅議題，但怎會想到以「每日一字」來聊罷免？他說：「以前很喜歡看『每日一字』，主持人好漂亮，教我們很多中華文化的精神，忠孝節義保家衛國。讓我相信保護自己的國與家，是生而為人的基本。綜觀五千年歷史，都沒看過大敵當前還在刪潛水艇預算的政黨。我希望把這部復刻版的『每日一字』，還給他們。」

行動發起人楊力州導演表示，本次行動他最感動的部分，就是能讓導演們說自己想說的話，以各自的風格和美學作為他們的影像語言，而每位導演在如此自由的創作空間裡，也都開心地盡情展現自己的樣貌。而為了持續擴大罷免影片的觸及，突破各種演算法和惡意檢舉的屏蔽障礙，民眾非常有默契地紛紛主動熱情轉發，並支援團隊打造「倒垃圾篇」日文與德文字幕版，台語配音版也正敲碗催生中。

導演朱詩鈺擅長以幽默角度切入嚴肅議題，以「每日一字」來聊罷免。（Taiwan Action提供）導演朱詩鈺擅長以幽默角度切入嚴肅議題，以「每日一字」來聊罷免。（Taiwan Action提供）

導演盧建彰對於各界熱烈迴響感動地表示：「我是說故事的人，謝謝這國家的人民，讓我們有好故事可說。現在，讓我們一起改寫故事的結局。」而正如罷免行動希望從不適任民代的惡搞中「還權於民」，本次罷免影片的發布方式也呼應了「人民最大」，影片除了在影視工作者各自的網路平台發布之外，團隊也將影片素材打包放上雲端資料夾，歡迎民眾自行下載，自行決定在自己喜歡的社群平台發布，以期達到百花齊放遍地開花的效果，並呼應本次集體行動「去中心化」的理念。

不論是追蹤人數驚人的意見領袖或是一般網友，每個人在這次的罷免行動中都同樣地重要，因為每個人的一張罷免連署書和罷免選票，都將共同決定台灣的未來。

本次「Taiwan Action影片計畫」所有參與的導演們都無酬共襄盛舉，製作經費則由團隊向民間自籌，並無任何政黨投入資金。然而首支影片上線之後，發起人楊力州導演立刻接到陌生網友以私訊傳來的生命威脅。楊力州已向警方報案，並堅持繼續投入罷免影片的製作，決不讓有心人士的恫嚇得逞。執導首支影片的盧建彰導演也鼓勵大家：「我們都是一般人而已，我們只要站在原來的位置上，不要後退，那就是挺身而出了。」

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