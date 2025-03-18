韓名嘴出聲「交往未成年不是罪」 嫌金賽綸乳臭未乾

韓星金秀賢（左）與已故女星金賽綸於未成年時交往，成為韓網關注話題。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓名嘴金甲洙參加節目《每火秀》，認為金秀賢與已故女星金賽綸倘若有未成年交往之事也無妨，話一出口無異替金秀賢護航。金甲洙爭議言論不只如此，更說「對我來說，如果是年紀小的女生，我會因為乳臭味（乳臭未乾）而選擇不跟她交往，這只是每個人的取向而已」，這番話遭到社會大眾猛烈批評。

韓國名嘴金甲洙上節目時公開挺金秀賢，引起強烈討論。（翻攝自YouTube）

金甲洙昨（17）在《每火秀》節目中說：「我希望那些早逝的演員能夠安靜地離開，看到活著的人們在泥淖中爭鬥，讓人感到難過。」並認為金賽綸的家屬和金秀賢之間存在的矛盾，如外界所說的鉅額賠償金還有公開戀情的記者會，在他眼裡都非常荒謬。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：韓國演藝圈的清流 盤點「不塌房」自律韓星

「金秀賢和未成年交往就像是犯了大罪一樣，這有點過分，兩人交往的年齡差距可以很大，也有女方年紀較大的情況，這並不罕見。僅是各種形式其中的一種，為何突然就說是誘姦未成年？這根本不合理。」金甲洙還進一步說：「金賽綸是童星，可能早早就開始社會化。就算16歲時開始交男朋友，男方27歲也不奇怪。」但金甲洙本人則透露，他不喜歡年紀小的女生，認為她們根本乳臭味乾，並補充「這只是每個人的取向而已。」

金秀賢（左）認了曾與金賽綸相愛，但強調當時金賽綸已經成年。（翻攝自YouTube）

當時節目主持人崔旭聽後表示「這樣的用語似乎不太恰當」，果然不出所料，這些言論引發了網友的激烈批評，隨後《每火秀》決定刪除包含該段言論的影片，今日崔旭道歉：未來會更加謹慎地進行節目製作，對此深表歉意。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法