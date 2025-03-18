大翻車？ 家寧頻道「秘月期POPOO」藏群海娛樂

家寧與Andy分手後創立YouTube頻道「秘月期POPOO」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber前情侶檔「眾量級CWORD」Andy與家寧爭議遲遲未寧落幕，Andy指控家寧及其家人奪走「眾量級CWORD」頻道經營權及商標，加上財務分配不公，自己辛苦創立頻道卻淪為打工仔。今（18）家寧發表聲明，澄清從2018年開始，YT頻道財務都是由母親曾淑惠代為負責，自己和Andy兩人均未參與經營，強調自己跟Andy一樣，都是按月領取相同薪水（新台幣5.5萬元），未來她也要以個人名義成立新公司，不再與群海娛樂有關。雖然家寧聲明充滿「切割母親，壞人都讓淑惠當」意味，但從家寧新頻道可以發現，電子信箱還是「群海娛樂」，無異聲明破功。

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家寧新頻道「秘月期POPOO」工作聯繫電子信箱為群海娛樂（紅色箭頭處）。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

家寧與Andy分手後創立YouTube頻道「秘月期POPOO」，當時還有不少網友認為佳寧加入邪教，感覺頻道理的影片也洋溢著詭異的氣氛。不過Andy控訴前女友一家之後，才有人發現，家寧和理鴻律師事務所發出4點聲明，將事件爭議推給家寧媽媽曾淑惠，不過「秘月期POPOO」的工作聯繫電子信箱仍然是qunhaient@gmail.com，立刻打臉她所說「未來與原公司群海娛樂無關」。

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家寧聲明中的第4點擺明寫著，自己去年創立秘月期POPOO頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉。但是從工作聯繫電子信箱來看，根本就是大翻車。

家寧今發出聲明，第4點不攻自破。（翻攝自臉書）

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