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娛樂 日韓

日本AV女優白濱希整形失敗變醜退圈 損失數字外流

頂著「千金人設」出道的AV女優白濱希。（翻攝自IG）頂著「千金人設」出道的AV女優白濱希。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2024年頂著「千金人設」出道的AV女優白濱希（白浜のぞみ），擁有J罩杯、23吋螞蟻腰的誘人身材，種種好條件都讓片商Idea Pocket把她捧在手心上當寶，出身橫濱富裕家庭的白濱希過去家教嚴格，長大後直接進入成人產業上班，巨大反差感果然讓老司機心動不已。

白濱希宣布辭職，打算離開日本成人片商Idea Pocket。（翻攝自IG）白濱希宣布辭職，打算離開日本成人片商Idea Pocket。（翻攝自IG）

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不過，白濱希卻宣布辭職，打算離開日本成人片商Idea Pocket，原因是她整形失敗，美麗的雙眼皮變成「三層眼皮」，白濱希覺得自己變成醜女，沒辦法繼續工作，預估損失達千萬日圓（約新台幣220萬元）。

白濱希秀出整形失敗的眼睛，明顯可見是三層眼皮。（翻攝自X）白濱希秀出整形失敗的眼睛，明顯可見是三層眼皮。（翻攝自X）

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白濱希1年前在銀座有名的整形醫院動刀，為避免風險，白濱希還特地加價25％指名院長親自負責，想不到手術失敗，儘管整形醫院退費，但是白濱希開始身陷修補之路，不斷的失敗、修補，特別是眼睛失敗次數高達5次，讓她覺得自己是個沒救的一個大醜女。

現在白濱希向片商辭職，感覺應該無法再回到成人圈拍A片了。

白濱希覺得自己變成醜女，沒辦法繼續工作，預估損失達千萬日圓。（翻攝自IG）白濱希覺得自己變成醜女，沒辦法繼續工作，預估損失達千萬日圓。（翻攝自IG）

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