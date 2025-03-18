Energy坤達生日收「中毒很深」禮物！KID更高招願望許給柯佳嬿

Energy趁著練團幫坤達（左二）慶祝生日。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（18日）是坤達43歲生日，他依然在工作中度過，主要是4月5日Energy要去馬來西亞開唱，今天剛好是「一觸即發」大馬演唱會練團日，因此團員也送上禮物為他慶生。

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Energy團員準備紅布條還有蛋糕為坤達慶生，坤達也許下心願，除了希望大馬演唱會圓滿成功，另外因為Energy正準備新專輯中，他也期盼新專輯能超越上一張好成績。

坤達（左）這陣子迷上打高爾夫球。（翻攝自臉書）

今天經紀公司也搞笑送上迷你版廁所趣味遊戲小物高爾夫練習球具給坤達，希望他在巡演、通告休息空檔時間可以練球，一解手癢想揮桿的渴望。主要是前陣子坤達在社群分享他打高爾夫球的照片，並寫到：「最近真的中毒很深！」看來是對打小白球太入迷。

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坤達老婆柯佳嬿最近推出新書《夢游記》，今天KID向坤達獻上的生日祝福非常「愛屋及烏」，KID分享坤達過去在瀑布下沖水影片並寫到：「今天是達哥生日，所以祝佳嬿新書《夢游記》大賣，『沖』到第一名。」

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