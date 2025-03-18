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娛樂 日韓

「老公回來了」 孫藝真甜曬挽手照一行為藏私心

韓星玄彬短期內旋風式兩次來到台灣，出現許多「玄彬老婆」。（本報資料照，記者王文麟攝）韓星玄彬短期內旋風式兩次來到台灣，出現許多「玄彬老婆」。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星玄彬與孫藝真因合拍《愛的迫降》進而相戀，兩人於2022年3月結婚成為夫妻，同年又生了寶貝兒子「小甜豆」。婚後鮮少曬出夫妻倆同框照的孫藝真，或許發現台灣有太多人想當「玄彬老婆」，今（18）特別在社群平台更新動態，還貼出跟玄彬的合照，閃瞎所有人。
女星孫藝真今天曬出多張「老公視角」照片。（翻攝自IG）女星孫藝真今天曬出多張「老公視角」照片。（翻攝自IG）

孫藝真公布了許多張「老公視角」照片，畫面中的孫藝真打扮休閒、輕鬆，每一張照片都露出燦爛的笑容。從照片看來，場景彷彿是公園，看來夫妻倆趁著晴天出門散散步，曬個太陽，由於不是工作，孫藝真幾乎是素顏出靜，狀況保持得相當良好，每朵笑容也藏著幸福的感覺。

孫藝真（右）跟老公玄彬合照，故意用粉紅色兔子貼紙把玄彬的頭遮住。（翻攝自IG）孫藝真（右）跟老公玄彬合照，故意用粉紅色兔子貼紙把玄彬的頭遮住。（翻攝自IG）

孫藝真上傳的照片當中，只有一張是她親密的靠在一名男性身上，右手也僅僅挽著對方，不過，孫藝真卻藏了個小心機，她故意在男生頭部貼上了一張粉絲色的兔子照片，巧妙的把男性容貌遮住，彷彿訴說著這個時刻不想和他人分享老公的甜蜜時刻。

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