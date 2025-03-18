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「別人不敢理鴻敢」 家寧律師遭數千留言洗版

百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy（右）公開指控前女友家寧一家奪走他苦心經營的頻道及資產。（翻攝自臉書）百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy（右）公開指控前女友家寧一家奪走他苦心經營的頻道及資產。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy、家寧開撕，Andy指控經營10年的頻道「眾量級CROWD」遭前女友家寧一家奪走，自己沒有經營權、沒有商標還每個月領5.5萬薪水度日。沉默多日的家寧，今（18）透過法律事務所發出4點聲明，事務所聲明一出，立刻湧入大批網友瘋狂留言洗版，數量逾千則。

網友好奇若家寧月領5.5萬薪水，究竟怎麼過上全身名牌的日子？（翻攝自臉書）網友好奇若家寧月領5.5萬薪水，究竟怎麼過上全身名牌的日子？（翻攝自臉書）

家寧找來理鴻法律事務所代發聲明稿，與先前群海公司不同，事務所也被網友用諧音哏揶揄「別人不敢理鴻敢」。家寧聲明發出才短短3小時，就得到超過6千個表情符號，其中家寧自己選擇案讚，其他網友則多選擇大笑或憤怒表情，聲明底下更是瘋狂的留有超過3千則留言。

相關新聞：家寧聲明遭成人片商酸「劇情爛」 不願拍成AV原因曝光

許多網友對聲明內容提出質疑，「負責人是妳媽、經紀人是妳妹，然後說不清楚公司財務狀況？這種聲明理鴻敢發出來？」還有人質疑倘若家寧真的跟Andy一樣月領5.5萬薪水，究竟怎麼過上全身名牌的日子？酸民則陰陽怪氣回「我都領一樣的薪水，只是剩下是媽媽給我的零用錢」。

家寧委託理鴻法律事務所發出聲明。（翻攝自臉書）家寧委託理鴻法律事務所發出聲明。（翻攝自臉書）

不只家寧全家被戰，就連律師事務所也被網友調侃「有錢就好，道德不重要」、「請問律師發這聲明稿不會心虛？」、「有些錢真的不要賺，你不知道因果什麼時候會來」、「理鴻是不是有困難？不然怎麼有勇氣上+0的車？」

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