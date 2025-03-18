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娛樂 最新消息

王星越被譽「天選古人」秀肌身 吳謹言醉酒貼臉狂讚：你真好看

《墨雨雲間》王星越和吳謹言。（中視提供）《墨雨雲間》王星越和吳謹言。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由吳謹言、王星越主演的古裝大戲《墨雨雲間》3月26日起在中視八點檔播出，該劇講述生活幸福的縣令之女薛芳菲（吳謹言飾演），遭夫家誣陷謀害，巨變後失去一切，受救命恩人也就是中書令之女姜梨（楊超越飾演）之托，藉姜梨身份回到京城，在肅國公蕭蘅（王星越飾演）幫助下，找出真相並對抗不公，最終為自己及姜梨洗清汙名。

《墨雨雲間》王星越拍武打戲。（中視提供）《墨雨雲間》王星越拍武打戲。（中視提供）

王星越曾演出《寧安如夢》、《周生如故》等劇，在《墨雨雲間》他飾演能文能武，看似腹黑卻鐵漢柔情的肅國公一角，一路守護女主吳謹言，魅力爆表。王星越因長相俊秀，被網友譽為「天選古人」。劇中男女主角有一場雨中對戲，吳謹言藉著酒意，貼臉對著王星越說「你真好看」，據說這句台詞，是現場臨時加上，吳謹言透露，原本劇本裡沒有，走戲當下導演被王星越的顏質征服，所以加上這四個字，她還打趣地說「不加說不過去」。

作為《墨雨雲間》男一，王星越自我要求甚高，有一場他和女主角吳謹言冒險到礦坑查探，應劇情他要脫掉上衣給吳謹言換上，雖然只是短短幾秒裸上身的鏡頭，他等戲時狂做伏地挺身，讓肌肉充血結實，拍出來的效果相當吸睛。而吳謹言接受訪問時透露拍攝特寫鏡頭時，導演讓她休息，所以沒能看到，這也讓人一度好奇是否王星越要求清場，但吳謹言卻認為不可能：「他應該越多人看越開心。」連王星越也否認：「我那時期（身材）還可以。」對自己的狀態頗有信心。

《墨雨雲間》吳謹言近貼王星越。（中視提供）《墨雨雲間》吳謹言近貼王星越。（中視提供）

王星越和吳謹言進劇組的第一場戲，是王星越奪走吳謹言的玉珮，女生心急想要搶回，兩人便靠在一塊，這讓吳謹言對王星越的演技很是讚嘆，「他年紀小，但對於角色進入的很快。」吳謹言更直誇王星越拍攝第一天就留下劇中名場面：「上一秒王星越，下一秒蕭蘅，很厲害。」整部戲王星越有不少打戲，其中一場打仗的戲讓他難忘，現場戰火瀰漫，他整整被煙燻了一週，從下雨拍到天晴，又從天晴拍到下雨，王星越打趣描繪：「我本來挺白的，拍完整個人都變黑了。」就連吳謹言也覺得他拍完那一週的戲都瘦了。

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《墨雨雲間》故事主軸圍繞女主復仇，過程中男、女主角經過相處反覆拉扯，才產生情愫，這一點讓王星越坦言拍到後來有些受不了，因為原本感情看似要進一步發展，就有任務出現，內心不禁也想好好談個甜甜的戀愛。就連好不容易拍了成親戲，王星越都覺得意猶未盡：「那場戲拍很久，在棚內就拍了起碼2、3小時，但出來的鏡頭就只有幾個而已，那是很大的一個遺憾。」由吳謹言、王星越主演的古裝大戲《墨雨雲間》自3月26日起每週一至五晚間8點在中視播出。

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