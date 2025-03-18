瑤瑤去韓抗議集會蹭吃遭轟！沉寂4日發聲：是我不夠謹慎

瑤瑤近日因在南韓抗議集會上蹭吃蹭喝慘遭韓網公審，她在沉寂4天後首發聲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣藝人「瑤瑤」黃喬歆近日因在南韓光化門抗議集會上蹭吃蹭喝，還打卡上傳慘遭韓網圍剿，因砲火太過猛烈，瑤瑤只好先刪除貼文止火。沉寂4日後，她首度發文還原情形，也強調自己只是單純在分享旅遊的所見所聞。

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瑤瑤在貼文寫下「蹭吃蹭喝」4字。（翻攝自IG）

瑤瑤不顧現場嚴肅氣氛，拿了不少抗議集會免費供應的食物，還大喇喇寫下「蹭吃蹭喝」4個字，此舉不僅惹怒韓網，不少台灣人也痛斥她「丟臉丟到國外」。面對輿論，瑤瑤今（18）日表示自己只是想記錄旅遊所見所聞，沒想到會造成這麼嚴重的影響。

瑤瑤將刪除貼文重新上架並還原當時情況，「當地人知道我是外國人都會招手要我來吃點東西，真的很熱情，大家開心寒暄聊天，更還有姨母自發性的坐在路上幫忙做垃圾回收跟廚餘整理，這都是我在台灣看不到的」。同時也替自己不當的言詞致歉，「是我不夠謹慎，一直以為自己是個Nobody，沒想到還是被韓網狙擊了」。

在 Instagram 查看這則貼文 喬歆

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