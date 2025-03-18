《那頭鵝》兵分兩路宣傳！詹懷雲入行10年終爆紅「沒想到會這樣忙碌」

陽靚（左）和詹懷雲昨晚出席《命中註定那頭鵝》快閃拍照會。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》主創團隊除利用週末勤跑映後，這兩天更兵分兩路繼續宣傳，先是詹懷雲、陽靚昨（17）日晚間在台北舉辦快閃拍照會；導演楊宥瑜則和林奕嵐、陳華跨海參加文策院在香港舉辦的「TAICCA FILMART 臺灣星光發布會」。詹懷雲表示觀眾留言很多，「我都會看！」林奕嵐則說有情傷中的觀眾被她的演出療癒了：「原來自己的表演能帶給人溫暖，令我非常感動。」

詹懷雲近日在IG發了多張拍戲期間各種「睡著了」的花絮照片引起討論，他笑說：「我滿愛睡覺的， 有時間就多多補眠。」近來忙著宣傳和拍戲的他，也請粉絲別擔心：「平均每天有盡量睡滿6、7小時。」入行10年終於嚐到走紅滋味，他也真誠分享現階段的心情：「當然是會期待被看見，但沒想到會這樣忙碌，哈哈哈⋯⋯。」

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詹懷雲（左）和林奕嵐在《命中註定那頭鵝》談情充滿粉紅泡泡，勇敢追夢與追愛的情節也深獲共鳴。（双喜提供）

陽靚分享這幾天跑映後最難忘的，是一位觀眾說自己非常熱愛企鵝，因為家中父母關係的問題，讓她一度對生命失去勇氣，看完電影後，對於片中以石頭當信物、聞氣味等情節都感到非常熟悉，決定要跟女主角「月鵝」一樣勇敢，「我一聽完就哭了，因為我們這部片一直在提企鵝，但這是我第一位碰到真正喜歡企鵝的觀眾。」

導演楊宥瑜和林奕嵐、陳華、監製陳郁佳今在香港出席「TAICCA FILMART 臺灣星光發布會」，第一次以演員身分參與的陳華最興奮：「我朋友跟家人都說我演得很自然耶！但我覺得還有可以進步的地方，下次可以更精進。」林奕嵐也說親友都表示「電影很可愛，粉紅泡泡之外還有自我成長，看完心情會很好」。

除了粉紅泡泡、勇敢追夢與追愛的情節深獲共鳴，林奕嵐在片中的雀斑也意外引起討論，導演楊宥瑜表示：「第一次見到奕嵐時，覺得她很漂亮但有點高冷，所以我希望她剪瀏海、把天生自然的雀斑展現出來，我很謝謝她願意配合，讓大家看到她更青春、可愛的模樣。」《命中註定那頭鵝》持續在台上映中。

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