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娛樂 最新消息

詹懷雲「唱到破音」金獎製作人稱搖滾式情歌唱腔！告五人量身打造歌曲超洗腦

詹懷雲為《有病才會喜歡你》主題曲錄音時破音，卻被金牌製作人大讚很有搖滾式情歌唱腔。（紅杉娛樂提供）詹懷雲為《有病才會喜歡你》主題曲錄音時破音，卻被金牌製作人大讚很有搖滾式情歌唱腔。（紅杉娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕校園愛情片《有病才會喜歡你》找來創作神手告五人為電影演唱主題曲《我天生－有病版》，告五人更邀請片中男女主角詹懷雲、江齊共同演唱，讓製作人陳君豪忍不住讚嘆：「這對CP連聲音都超有戲！」

該曲歌詞「我天生有病」旋律簡單卻超級洗腦，詹懷雲和江齊在錄唱時，一開始還略顯害羞，但在金獎製作人陳君豪的鼓勵下，兩人漸入佳境，不僅投入角色，在錄音過程中更展現深情對唱的強烈化學反應。

《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲（右）、江齊與告五人一同演唱電影主題曲《我天生－有病版》。（紅杉娛樂提供）《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲（右）、江齊與告五人一同演唱電影主題曲《我天生－有病版》。（紅杉娛樂提供）

詹懷雲更在錄歌時一度因為音太高上不去而破音，但製作人陳君豪笑著說：「我覺得很好啊！有搖滾情歌的唱法」，給他很大的信心；而第一次進錄音室的江齊，也帶給人為之一亮的表現，犬青更給予肯定的表示「滿好的啊！」

隨著電影上映倒數，主題曲《我天生 - 有病版》也將正式釋出，詳細資訊請鎖定有病才會喜歡你官方社群。《有病才會喜歡你》將於4月2日春假在台上映。

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