顧婕被批無代表作 反嗆「挺過直腸癌4期算嗎？」

顧婕去年4月傳出確診直腸癌第4期。（翻攝自顧婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「整形皇后」顧婕去年4月傳出確診直腸癌第4期，隔月癌細胞擴散至肝臟，後續接受電燒治療，切除肝臟約8、9顆水泡，目前病情獲控制，顧婕也樂觀看待往後人生。

17日顧婕在臉書發文重砲表示，曾有人批評在演藝圈浮浮沉沉，沒有代表作，但她自認活到現在對中華民國其實還蠻有貢獻，「在台灣，我有4個第1，第1個登上亞洲版Play Boy的封面女郎，第1個拿到英國WEST一級侍酒師執照的藝人，第1個踏上北韓土地的藝人（北韓航空代言人），以及第1個帶動兩岸整形風潮的藝人。」

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顧婕也很佩服自己忍痛指數，「真要說我沒有代表作，好歹去年罹直腸癌的消息，也震驚兩岸三地，中國跟香港的媒體，都說我的生命倒數中」，她霸喊怎麼可能，「我的癌症指數

自去年5月出院從28.6到9月底降到2.95（標準值0～4.7），我可是抗癌模範生耶，至少還可以活20年。」

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