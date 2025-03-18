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國稅局出手！Andy爆家寧母女賺億元 恐涉逃漏稅

家寧遭前男友Andy指控聯手媽媽奪權，2人撕破臉。（圖翻攝自家寧IG）家寧遭前男友Andy指控聯手媽媽奪權，2人撕破臉。（圖翻攝自家寧IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與前女友家寧分手風波持續延燒，Andy拍片控家寧一家人將辛苦經營10年頻道奪走，並僅拿到695萬元，指家寧一家涉吞食頻道逾億元營收，張家則反嗆Andy得到薪資與報酬，雙方認知金額差距甚大。

由於事件如滾雪球般越滾越大，據了解，國稅局根據諸多被網友檢舉爆料內容，已對家寧母親旗下「群海娛樂公司」立案調查是否涉及逃漏稅，知情人士私下透露，且不排除從該公司107年8月設立做全面清查。

知情人士表示，由於Andy曾揭露「群海娛樂公司」營收皆入張家父母外幣帳戶，此舉引發國稅局高度關注，傳調查範圍可能遍及相關個人資產與豪宅、名車等。

Andy日前公開指控家寧與其母親奪權，「群海娛樂公司」則發聲明反咬Andy，雙方正式開撕。據台灣公司網資訊，群海娛樂董事長為曾淑惠，也就是家寧母親，公司監察人則為家寧。

家寧媽媽的真實姓名曝光後，一名與家寧母撞名的女子連日來遭網友私訊騷擾、謾罵，忍不住在臉書發聲明：「本人並非張家寧母親也與張家寧並不認識。完全巧合同名同姓 請勿私訊騷擾及惡意毀謗，所有私訊已截圖。將保留法律追訴權。請自重！」

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