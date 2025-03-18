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（專訪）季芹演床戲老公不准！王仁甫變「妻寶」跟兒女搶人

季芹笑王仁甫「越老越黏」，連要出國探望兒女，王仁甫都不准「還有我啊」。（興揚電影提供）季芹笑王仁甫「越老越黏」，連要出國探望兒女，王仁甫都不准「還有我啊」。（興揚電影提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕季芹、王仁甫結婚19年依然超級恩愛，季芹忍不住笑說需要陪伴的王仁甫是「妻寶」，不管是飛到多倫多探望女兒，還是去香港兩天，王仁甫都不斷使出奪命連環叩，黏到連女兒也受不了，要爸爸別再一直打電話，占用母女倆相處的時間了。

王仁甫、季芹的女兒樂樂已經18歲，女兒抱怨爸爸一直跟兒女搶人。（翻攝自臉書）王仁甫、季芹的女兒樂樂已經18歲，女兒抱怨爸爸一直跟兒女搶人。（翻攝自臉書）

王仁甫在5566全盛期與季芹交往，獲得大家祝福，季芹笑說，其實王仁甫在5566還沒紅之前就對她展開猛烈追求，所幸最後抱得美人歸，季芹自稱是服務型人格，對家庭任勞任怨，把丈夫、兒女照顧得服服貼貼，記者忍不住大讚王仁甫眼光真好，季芹笑說：「我女兒說『媽媽我將來的另一半要帶給爸爸審視』。」

王仁甫眼光好追求季芹，連女兒都認證。（資料照，記者王文麟攝）王仁甫眼光好追求季芹，連女兒都認證。（資料照，記者王文麟攝）

夫妻倆雖然甜蜜蜜，但也不是沒有磨擦，季芹透露王仁甫個性比較浮躁，容易有小脾氣，吵架會堅持立刻講清楚，不過最害怕老婆不理他，「如果我到睡覺都沒理他，一句話都沒講，他嚇死了，會走過來說『老婆，我想一想我剛剛真的不應該，我的態度有點問題，我下次會調整』」，通常會先低頭認錯以避免冷戰。如今老公是越老越黏，季芹不覺得煩，笑說已經習慣了。

季芹演技備受肯定，隨著兒女都出國深造，夫妻倆共處的時間也變多，季芹也有更多時間能思考接演更多戲劇作品，被問到「妻寶」王仁甫能否接受她演床戲？季芹笑說：「他說看有沒有必要，再看看啦！」似乎不是很願意的回答，笑翻眾人。

季芹笑說提及床戲話題，王仁甫說「再看看」似乎不是很願意。（興揚電影提供）季芹笑說提及床戲話題，王仁甫說「再看看」似乎不是很願意。（興揚電影提供）

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