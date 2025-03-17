許光漢曖昧傳情袁澧林！霸氣喊「妳不過來，我就飛去找妳」

許光漢（左）、袁澧林在《他年她日》預告片中有近距離的親密戲，讓人看得心癢癢。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢與袁澧林領銜主演華語愛情電影《他年．她日》，今天（17日）曝光奇幻感滿滿的超前導海報及概念影片，正式宣布電影將定檔2025年秋天上映。

許光漢（左）、袁澧林在奇幻愛情鉅作《他年她日》互相牽手。（甲上娛樂提供）

概念影片中，許光漢用聲音和袁澧林傳情，一來一往的對話中讓人感受到甜蜜曖昧情愫，也透露出分隔兩地的思念難捨之情，其中許光漢一句：「妳不過來，我就飛過去找妳囉！」男友力爆棚口白直接重擊粉絲的心。

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《他年．她日》為新銳導演龔兆平首部自編自導的電影長片，曾參與《竊聽風雲》系列、《無雙》等多部高評價賣座片的他，透露新片故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年，分屬兩個不同時區的許光漢與袁澧林因緣分而相遇，究竟他們能否打破不可抗的時間差宿命，是龔兆平在構思劇本時很重要的核心，因此將英文片名取為「Measure in Love」，探討愛情能否用時間的長短去衡量。

許光漢在《他年她日》預告中霸氣說出「妳不過來，我就飛過去找妳」。（甲上娛樂提供）

超前導海報視覺上，男女主角「光林CP」許光漢與袁澧林唯美飄浮在空中，構成了時鐘的時針與分針的意象，呼應片名《他年．她日》時間差。談及設計理念，設計師黃海表示：「海報運用藍紫色調和似夢境般的雲，表現出時空交錯的奇幻感。畫面中的圓形建築是男主角的住所，圓形屋頂像連接兩個時空的通道，兩個交錯時間的戀人，期待能夠在時空長河中相遇。」留給觀眾無限想像空間。

許光漢、袁澧林主演的奇幻愛情鉅作《他年她日》，定檔2025年秋天上映，今天公開超前導海報。（甲上娛樂提供）

《他年．她日》由資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平共同編劇打造，屢獲香港金像獎最佳服裝造型設計獎的資深美術指導文念中擔任製作及藝術總監，電影音效大師杜篤之為聲音操刀，《哪吒之魔童鬧海》、《破．地獄》億萬票房配樂師朱芸編營造音樂饗宴，並由以《BIG》獲台北電影獎最佳視覺效果獎的金獎團隊執掌視覺特效，幕後製作班底含金量超高，更斥資億萬成本高規格打造浩瀚世界觀，搭配超人氣「光林CP」許光漢及袁澧林主演，讓電影期待度爆棚。

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