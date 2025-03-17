《無痛先生》稱霸北美首週票房冠軍！爛番茄影評觀眾口碑雙贏

由傑克奎德主演新片《無痛先生》，上週末在下北美拿下首週暨新片票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由曾演出《黑袍糾察隊》的星二代傑克奎德主演新片《無痛先生》，上週末（3月14至16日）在北美上映，粗估以870萬美金（約台幣2.86億元）拿下首週暨新片票房冠軍。電影在19個海外市場也收穫180萬美金（約台幣5929萬元），目前全球票房約1050萬美金（約台幣3.45億元）。

傑克是丹尼斯奎德和前妻梅格萊恩的愛子，在《無痛先生》飾演因遺傳性疾病而無法感受到痛覺的銀行副理納森，當銀行遭遇搶劫，安柏飾演的夢中情人雪莉還被挾持為人質，他不得不放下一切顧慮，展開一場不計代價的救援行動，他天生無痛的弱點竟意外變成拯救愛人的關鍵能力。

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電影在知名影評網站爛番茄獲得82%的好評新鮮度，觀眾評分的爆米花指數也有89%好評，口碑相當好。傑克對於觀眾親身體驗這部電影獨特的風格感到相當興奮，「我很喜歡納森這個角色其實是一個非常正面的角色，而且雖然他遭遇了一連串可怕的事情，他仍然能夠以一種隨遇而安的樂觀態度面對一切。」

傑克也表示：「這部電影以一種既酷炫獨特又前所未見的方式，融合了多種電影類型元素，希望觀眾能夠享受這樣的觀影體驗，這會是一場瘋狂的冒險旅程！」《無痛先生》全台上映中。

重溫男女主角傑克奎德 x 安柏米桑德專訪影音：

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