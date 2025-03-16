預告揭狠愛演拆夥內幕 牛排突發3點聲明：我沒有辦法再沉默！

〔即時新聞／綜合報導〕曾紅極一時的百萬YouTuber團體「狠愛演」，2020年解散後各自單飛，成員「胡椒」、「蛇丸」現在還是時常同框合作，但「牛排」似乎已與2人沒有交集，不少人猜測當初3人就是因為鬧不合拆夥，還有人將原因歸咎於牛排的妻子「妮妮」。近日牛排突然宣布，將會拍影片公開狠愛演解散的原因，今天（16日）他再突發3點聲明，直言「有些話，我必須站出來說清楚講明白」，引發網友關注。

牛排與老婆妮妮。（圖翻攝自牛排IG）

狠愛演4年多前宣布停止更新頻道並解散，讓大批粉絲直呼不捨，想知道拆夥的原因。當初狠愛演坦言團內出現問題，但就是「理念不合」，沒有多做解釋，但外界有不少人認為是妮妮害3人不合，甚至有負面傳聞在網上發酵。

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今年2月，整理時事懶人包的YouTuber「峰哥」上傳有關牛排與前員工Mita隔空互砲的始末影片，部分網友認為起因是妮妮，質疑狠愛演解散與妮妮有關的聲音也再次出現。隨後妮妮在社群回覆網友「你應該要去問胡椒唷！」，讓整件事情再度受到外界熱烈討論。

狠愛演4年多前宣布停止更新頻道並解散。（翻攝自IG）

牛排14日更新影片，在留言處置頂宣布：「解散的原因，將會與人身攻擊事件，一起拍攝成一部影片。目前已經有處理相關問題，前往警局報案了！並視情況考慮提告。等整個流程完成後，會第一時間拍攝影片向大家說明。

牛排在Threads上發出3點聲明。（翻攝自Threads）

今天他又透過Threads發布3點聲明：「首先，為什麼我要出來回應？因為這件事情早就不只是單純的誤會或討論，而是對我家人非常嚴重的人身攻擊，甚至連我們的小孩都被波及，被說一些莫須有的話，這種程度的攻擊，我真的沒有辦法再沉默，也不可能選擇裝作沒事。今天都已經被罵到『X子』了，有些話，我必須站出來說清楚講明白。」

「第二，每次看到有人在那邊亂帶風向，說什麼『只是錢的問題』或者『股權分配的問題』，說真的，我真的很無言。這些說法完全不是事實。如果你有證據，歡迎你公開拿出來對質；但如果只是憑空想像、亂講一通，那就請你適可而止，不要再散播毫無根據的指控。」

「第三，其實這件事我早就提過了，我在一個多月前就已經說過會出來說明，並沒有因為近期發生的事件（指眾量級Andy開撕家寧母女一事），才出來說要說明。過完年後，我也在第一時間積極處理相關問題，絕對不像某些人口中說的『裝沒事』。接下來，我會把整件事情、包括這些惡意攻擊的內容，拍成一支影片完整說明，請大家耐心等候。」

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