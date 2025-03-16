眾量級昔合買20萬彩券 家寧分錢方式網批「洩貪婪本性」

Andy老師指控前女友家寧一家將他經營10年的頻道整碗端走；家寧方也發布6點聲明反咬Andy。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Andy老師於11日列出8大罪狀指控前女友家寧一家，將他經營10年的頻道整碗端走；家寧方也於14日發布6點聲明反咬Andy變更營利帳戶，不過依舊沒公開財報。有網友更翻出Andy與家寧過去的一部影片，內容為2人合資20萬買威力彩，當時家寧的分錢方式也遭批很貪婪，「原來貪錢不是第一次」。

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3年前的一段惡整影片遭網友放大解讀，認為家寧的行為早就顯現出貪婪的本性。（翻攝自YT）

Andy3年前曾與家寧合資20萬買威力彩，家寧當時向Andy承諾：「你這疊中多少都給你，除非中大獎，我們再一起分。」但其實家寧早在事前就對過獎了，給Andy的那疊彩券全是槓龜的，雖然影片題材是惡整，但如今該影片也遭網友放大解讀，認為家寧的行為早就顯現出貪婪的本性。

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