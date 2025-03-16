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娛樂 電視

小煜出外景意外「見血」 大霈慘摔倒雙膝跪地

〔記者侯家瑜／台北報導〕《不在我的世界當勇者》由胡宇威、「大霈」李霈瑜、「小煜」楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫和超認真少年擔綱主持。今將迎來第四集，主持群要在30分鐘內準備20人份的餐點備料，接著還要進行高強度的鋸木接力比賽，還邀請到啦啦隊女神巫苡萱擔任關主，為勇者們的激烈任務帶來熱情支援。

勇者高壓挑戰手忙腳亂，小煜（中）竟意外「見血」。（公視提供）勇者高壓挑戰手忙腳亂，小煜（中）竟意外「見血」。（公視提供）

大霈（右）因節目比賽摔倒雙膝跪地。（公視提供）大霈（右）因節目比賽摔倒雙膝跪地。（公視提供）

小煜在準備鳳梨蝦球時，不慎被蝦子刺傷，竟意外「見血」；而馬告香腸的備料任務，則讓奧運國手文姿云和吱吱陷入崩潰，兩人需將肉灌入薄而難抓的腸衣。見識過國際大場面的文姿云竟然直呼太難：「這是我人生第一次灌香腸，想把它塞好塞滿，但完全快不得，根本塞不進去！」在最後倒數時刻，林莎趕緊加入救援，3人聯手衝刺，究竟能否在最後關頭完成挑戰，令觀眾相當期待。

主持群在30分鐘內準備20人份的餐點備料。（公視提供）主持群在30分鐘內準備20人份的餐點備料。（公視提供）

胡宇威（右）、小煜等主持群們將面臨前所未有的體力挑戰。（公視提供）胡宇威（右）、小煜等主持群們將面臨前所未有的體力挑戰。（公視提供）

左起為吱吱、文姿云、林莎、超認真少年、喬瑟夫、胡宇威、小煜、大霈。（公視提供）左起為吱吱、文姿云、林莎、超認真少年、喬瑟夫、胡宇威、小煜、大霈。（公視提供）

完成備料挑戰後，勇者們轉戰戶外，分為兩隊進行鋸木接力比賽，爬坡交棒給下一位隊員，最快鋸完1公尺長的木頭隊伍獲勝，兩隊成員全力以赴，現場氣氛緊張刺激，在關鍵時刻大霈卻因地面濕滑不慎摔倒、雙膝跪地，臉上露出痛苦表情，但她忍著疼痛繼續比賽，大霈表示：「當時想著不能拖累團隊，老實說壓力真的超大。」她敬業的態度讓主持群心疼又敬佩；林莎也回憶起爬坡過程，也透露：「完全是靠意志力，我一直拜託我的腳要撐住！」

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