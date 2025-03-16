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Andy孤身重返昔家寧同居處 強顏歡笑引心疼

Andy於11日指控前女友家寧一家將他經營10年的頻道整碗端走。（翻攝自臉書）Andy於11日指控前女友家寧一家將他經營10年的頻道整碗端走。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬訂閱YT頻道「眾量級CROWD」Andy於11日列出8大罪狀指控前女友家寧一家，將他經營10年的頻道整碗端走。Andy表示，自去年11月13日開始，他就被移除董事職位，更被要求簽署股權轉讓書和保密條款，家寧也於14日發布6點聲明反駁，但依舊沒公開財報。對此有眼尖網友發現，Andy在去年11月16日、也就是被踢出公司3天仍更新個人頻道影片，故作堅強的態度令粉絲相當不捨。

Andy在去年11月16日、被踢出公司3天後，仍強顏歡笑更新個人頻道影片。（翻攝自YT）Andy在去年11月16日、被踢出公司3天後，仍強顏歡笑更新個人頻道影片。（翻攝自YT）

Andy與家寧去年10月宣布分手消息，沒想到卻在11月13日被前女友一家一腳踢開公司，但堅強的Andy也沒被打倒，又於同月16日重返他和家寧有共同回憶的小窩，拍攝了一支名稱為「斷捨離9年房間內的回憶物品」的影片。

Andy在影片中一度哽咽，還脫口「對你的愛沒丟」。（翻攝自YT）Andy在影片中一度哽咽，還脫口「對你的愛沒丟」。（翻攝自YT）

Andy當時在整理過程中於床底下發現了一支家寧的口紅，由於該口紅已過期，他打算說完感謝就將其丟掉。過程中他一度眼角泛淚、說不下去，還脫口「對你的愛沒丟」，令許多粉絲都感到超心疼，「現在回來看這部好難過」、「斷捨離後一定會更好！」

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