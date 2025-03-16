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娛樂 音樂

任賢齊壓軸春酒獻唱 虧爆九孔：模仿我全世界最不像

〔記者陳慧玲／台北報導〕任賢齊和金曲樂團麋先生，以及Tizzy Bac、「HOt SHOCk」樂團日前受邀參加春酒活動獻唱，並由九孔擔任主持炒熱氣氛，他不時會變身好友任賢齊帶來加碼模仿秀，但被任賢齊大虧：「九孔模仿我是全世界最不像，但是最好笑的！」

任賢齊（右）虧好友九孔模仿他最不像，但是很好笑。（大誠保經提供）任賢齊（右）虧好友九孔模仿他最不像，但是很好笑。（大誠保經提供）

麋先生前陣子剛完成高雄巨蛋演唱會，冠名贊助的大誠保經舉辦春酒，席開150桌，王文全董事長以及董娘魏淑蓮並準備許多精品、名車、百萬紅包抽獎，總獎金超過600萬，還邀來任賢齊壓軸獻唱，全場嗨翻。

任賢齊壓軸表演，帶來許多經典歌曲。（大誠保經提供）任賢齊壓軸表演，帶來許多經典歌曲。（大誠保經提供）

在這場「跟著大誠去飛翔，再出發！」春酒晚宴上，任賢齊帶來《春天花會開》、《傷心太平洋》等歌曲，好友九孔也一起加入演唱《心太軟》，兩人還和「HOt SHOCk」樂團一起大合唱《對面的女孩看過來》，全場跟著大合唱，氣氛歡樂。

麋先生主唱聖皓獻唱多首歌曲。（大誠保經提供）麋先生主唱聖皓獻唱多首歌曲。（大誠保經提供）

任賢齊（右三）與麋先生一起為春酒活動表演，受到熱情歡迎。（大誠保經提供）任賢齊（右三）與麋先生一起為春酒活動表演，受到熱情歡迎。（大誠保經提供）

麋先生演唱《廢廢》、《壞蛋》、《嗜愛動物》等演唱會上熱門曲目，也跟任賢齊聯手合唱極具意義的《2020再出發》，歌曲充滿正面能量。

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