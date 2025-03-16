不只名嘴張宇韶 前立委謝欣霓嗆李奇嶽靠腰

民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德日前在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，提醒各機關提高國人赴中旅遊風險意識，引來中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽憂心表示，赴中旅行若採登錄制，制度實施強度為何？會不會造成赴中旅行、經商、就學者不便？接下來對來台交流中國人士審查會更嚴格，兩岸民間也會受緊繃氛圍而無法正常交流。

電視名嘴張宇韶今（16）日凌晨3時不滿在臉書發文引述李奇嶽說法:「政府把旅行社綁在『國家安全』列車上，並推業者上第一線與中國對抗、當炮灰，對所有觀光業者很不公平。」對於李奇嶽說法，有網友跳出來反嗆:「國家安全若不重要，歡迎親中旅遊業者去中國發展。」透過臉書發文，張宇韶也怒嗆李奇嶽：「他知道自己在講什麼鬼話嗎？（怒）」

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稍早，昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓在臉書發文表示，台灣觀光協會已成立超過60年，也就是台灣的觀光業至少有60年的歲月，她表示：「從開始有觀光業至今，這些有話語權的所謂理事長們，尤其是蕭博仁、李奇嶽你們的旅行社都開幾年了？不會不清楚台灣跟中國旅客的雙向往來也不過馬英九政府那短短8年。」

謝欣霓說，這60年來，當中的50幾年沒有陸客的日子，難道這些業者是喝露水度過的嗎？她表示：「總統只不過宣布不准有統戰背景的人來你們就在那邊靠腰…本來也沒把你們當作中共同路人，是你們自己硬要踏上跟中共同路的這條路。」

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