家寧媽媽聲明4重點 律師看了直搖頭

百萬YouTuber「眾量級」Andy（右）、家寧宣布分手，卻爆出財務分配有問題。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧2024年宣布分手，男方日前拍片指控家寧一家人奪走他經營10年的頻道，他自己只能每月領5.5萬元薪水，更別說頻道商標早就落入家寧媽媽曾淑惠手裡。

而家寧沉默數日後14日發布6點聲明反駁，Andy隨後再打臉指公司多年營利超過1億，他卻只拿到695萬元，對此，網紅律師巴毛再度於臉書評論此事，「我覺得聲明是律師寫的，但律師不敢掛名。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：眾量級家寧媽恐陷兩難 律師驚曝可能局面

巴毛律師在發文列出4點解讀聲明中言外之意，包括「你還小，不會投資公司我拿了，但沒有要還你」、「你還小，錢我拿了，張媽媽先幫你存起來（跟存壓歲錢一樣那個存）」、「你還小，車子商標我先拿了」、「閉嘴，再吵我告你喔！我保留法律追訴權喔」。

接著巴毛律師認為聲明應是張媽媽在律師協助下完成撰寫，但律師可能迫於輿論而不敢掛名，直言：「至少為什麼律師寫的東西會跑出保留法律追訴權這種智障的東西額，我以前的老闆也逼我做過這種事情，因為他說客戶出錢說什麼就寫什麼。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法