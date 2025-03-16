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中配亞亞被爆長期爽用台灣健保 本人跳腳急回應

經營社群媒體「亞亞在台灣」的中配網紅劉振亞被移民署發布廢止在台依親居留許可。（翻攝自Youtube「亞亞在台灣」）經營社群媒體「亞亞在台灣」的中配網紅劉振亞被移民署發布廢止在台依親居留許可。（翻攝自Youtube「亞亞在台灣」）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕經營社群媒體「亞亞在台灣」的中配網紅劉振亞，長期在YouTube、抖音等影音平台宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」或「武統台灣」等言論，移民署11日廢止其在台依親居留許可，5年不可再次申請，依規定她需在10日內離境，否則將被強制驅離。

昨（15）晚劉振亞發布自認的「離台感言」，稱自己被指控依親長期使用台灣健保，她激動回嗆：「誰發布的？你們居心何在？」表示自己是真實婚姻，3個小孩都在台灣出生，沒有假結婚或二婚。

相關新聞：中配鼓吹武統被廢止居留 陸委會：收到處分書10天內離開

話鋒一轉，劉振亞怒斥電視名嘴放出她假結婚消息，用標題來追殺她，「又是誰製造我引進6個中國人到台灣洗人口，導致我人格瞬間毀滅」，不滿自己被大批鄉民激情謾罵，坦言心中有滿腹委屈，不過仍必須接受遭驅離命運。

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