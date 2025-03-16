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娛樂 電視

（專訪）謝沛恩被名導發掘 進劇組受「震撼教育」：壓力好大

〔記者李紹綾／專訪〕謝沛恩小時候有著濃眉大眼，模樣十分可愛，她常就跟著媽媽賴佩霞上通告錄影，國小一年級開始有表演慾，但不會在同學面前展現，她笑說：「我若看了一本有趣的書，會想表演給爸媽看，在家裡跟他們說『你們是我的觀眾，我要表演給你們看！』」或許這就是與生俱來的表演本能。

謝沛恩初入劇組，立刻被震撼教育。（記者王文麟攝）謝沛恩初入劇組，立刻被震撼教育。（記者王文麟攝）

謝沛恩天生擁有好演技，她想起國中的往事笑開懷，原來是當時要寫讀書心得，且還要演出書裡的角色，「因為我很不愛讀書，看了幾頁後，覺得對書沒興趣。」她雙手一攤心想：「好吧！就來演這個角色。」沒想到最後竟得了A+，她誠實說：「我幾乎沒看那本書，就順著演下去，那時很投入地演，沒想到就得A+，我幾乎沒看那本書，但有了解到角色的個性。」

她自認像「水」，可以很快揣摩到角色的情緒，也可以豐富、有彈性的演繹出來，可是自從開始接觸演戲，發現演戲和她所想的不同，「平常要在片場等，好累哦！睡覺時間也不長，但最好玩的是，可以完全投入、活在當下，表達角色的性格，還能和願意讓演員發揮的導演合作，真的會覺得像在飛。」

謝沛恩談到，童年被媽媽強迫學習武術，柔道、跆拳道、泰拳她都接觸過，坦言：「我一開始很想學舞蹈，但媽媽就一直灌輸我一個觀念『女生要懂得保護自己』。」她25歲送自己一個生日禮物，就是去參加業餘綜合搏擊賽，因為想體驗在八角籠裡拼鬥的氛圍，「當一個演員，如果有想嘗試的事情，那就可以去試試看，當做是一個很好的學習的養分。」

謝沛恩小時候濃眉大眼，模樣十分可愛。（謝沛恩提供）謝沛恩小時候濃眉大眼，模樣十分可愛。（謝沛恩提供）

她當時力邀媽媽到場觀賽，但賴佩霞卻以「我不敢看妳被打」拒絕，她語帶疑惑問：「從小逼我上這些有的沒的，我要參加比賽，妳不敢看？」賴佩霞最後還是沒被說服，比賽當天是在場館旁的咖啡廳等待謝沛恩比完賽。

謝沛恩15歲跟著媽媽去參加黃仲崑的婚禮，她感覺到一直被坐在後方的導演王小棣盯著，後來王小棣就來詢問：「有沒有想要演戲？」就在不會說中文及不知演戲是什麼的情況下，她沒考慮的就回：「of course！」賴佩霞也贊同女兒的決定，「我媽都很鼓勵我們，想嘗試什麼都ok。」

她抱持著「那就試試看」的心態，參加了電視劇《波麗士大人》試鏡，沒想到竟拿到女主角之一的演出機會，且還要超齡演出，對猶如一張白紙的她來說，無疑是一大挑戰，「角色要從18歲演到28歲，但籌備期我才15歲，開拍的時候我16歲。」

謝沛恩天生擁有好演技。（記者王文麟攝）謝沛恩天生擁有好演技。（記者王文麟攝）

初入劇組，謝沛恩立刻被震撼教育，她說：「第一天一直NG，壓力真的好大，也覺得很挫折，情緒的部分對我來說很容易，最讓我懊惱的就是台詞，因為台詞一大堆，我中文也不太好，不知道自己講什麼。」她一路跌跌撞撞，慢慢熬過這段又菜、又痛苦的撞牆期。

也因當時超齡演出，謝沛恩常被觀眾誤會年紀很大，她解釋：「是因為那時拍戲，很多人不知道我那時才15歲。」加上戲裡的角色還歷經結婚、離婚，笑喊：「我才幾歲，都還沒經歷過這些，那時連存證信涵是什麼都不知道。」

對於常被冠上「星二代」、「賴佩霞的女兒」等既定標籤，謝佩沛恩不覺得有壓力，反倒認為是件好事，「要看自己的心態，如果要變成負面，也是可以變得很負面，要說是優勢也是有一定的優點。」

謝沛恩國小一年級就有表演慾。（記者王文麟攝）謝沛恩國小一年級就有表演慾。（記者王文麟攝）

謝沛恩出道17年，坦言闖星河的過程中，難免會遇低潮期，工作不穩定就是其中一原因，她展現正能量說：「要往正面看待，沒拍戲的期間，可以好好顧自己身體、做自己喜歡做的事情、多了解自己，真的要拍戲的時候，就專注在拍戲、享受當下，這算是我的平衡。」

謝沛恩近期鮮少出席公開活動，她自認生活過得很開心，「一直以來，我都有在上表演課，就算沒有人看見，對我來說沒有差別，因為我還是在做自己喜歡做的事情，持續精進自己，所以過得很開心。」

服裝提供：Self-Portrait

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