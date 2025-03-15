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（專訪）哀怨走上脫星這條路！詹懷雲抹嬰兒油曬肌被林奕嵐狂笑

林奕嵐飾演的「月鵝」從小就很喜歡企鵝，更是「阿德利企鵝」的頭號粉絲。（記者王文麟攝）林奕嵐飾演的「月鵝」從小就很喜歡企鵝，更是「阿德利企鵝」的頭號粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／專訪〕林奕嵐和詹懷雲再度合作電影《命中註定那頭鵝》，笑言沒有和「男神」合作的感覺，他在片中不時大秀壯肌，她說實際上在旁不為所動，尤其他看似覺得自己很帥，其實邊拍邊尷尬，讓她直呼「看起來超爆笑！」導演楊宥瑜也笑爆詹懷雲邊拍邊哀怨表示：「為什麼要走上脫星這條路！」

林奕嵐和導演楊宥瑜都跟片中一樣相信一見鍾情。（記者王文麟攝）林奕嵐和導演楊宥瑜都跟片中一樣相信一見鍾情。（記者王文麟攝）

電影透過企鵝「一生只愛一頭鵝」的感情觀，探討愛情該命中註定或勇敢追求的議題，林奕嵐飾演的「月鵝」從小就很喜歡企鵝，更是「阿德利企鵝」的頭號粉絲，有一天她偶遇穿上企鵝裝的浪子詹懷雲後對他一見鍾情，更在他身上聞到和阿德利企鵝相同的氣息。

相關新聞：詹懷雲每拍片必脫變標配！被爆沒穿在休息室走來走去

相較於片中喜歡企鵝的儀式感，林奕嵐說戲外不會太強調一定要有儀式感的浪漫，「因為不一定要特地或是挑日子，其實每天都可以很浪漫，兩個人舒服自在比較重要，平常也要努力啊！」至於若另一半求婚，她說也不希望太鋪張，「兩個人的事覺得要低調，但吃蛋糕吃到戒指好像很不錯。」

林奕嵐和導演楊宥瑜都跟片中一樣相信一見鍾情。（記者王文麟攝）林奕嵐和導演楊宥瑜都跟片中一樣相信一見鍾情。（記者王文麟攝）

不過林奕嵐和導演楊宥瑜都跟片中一樣相信一見鍾情，林奕嵐說第一眼的感覺跟顏值無關，楊宥瑜當場表示「重點在於『親不親的下去！』」，而片中林奕嵐和詹懷雲上演兩場吻戲，她直言不用準備，「劇本上說親，就親！」但楊宥瑜當場爆料兩人其實很緊張，「他們平常會講有得沒的，拍攝那天都沒有講話，對到眼還會飄開！」讓林奕嵐直呼「我看他一直遠離我！是詹懷雲比較容易緊張！」

詹懷雲為《命中註定那頭鵝》大露身材，被爆拍攝時其實內心超尷尬。（双喜提供）詹懷雲為《命中註定那頭鵝》大露身材，被爆拍攝時其實內心超尷尬。（双喜提供）

林奕嵐更笑說每次拍攝詹懷雲的露肌特寫為了好看都要抹嬰兒油，「他會害羞，而且很尷尬，我都會狂笑他！」導演楊宥瑜說拍之前沒有特別說要他脫，但劇本上本來就有一些提到要裸上身的戲，「所以有跟他說應該知道要怎麼做！」更透露其實有多拍滿多鏡頭，先前曝光的劇照也是特地去船艙擺拍的，詹懷雲雖尷尬還是相當配合，讓楊宥瑜忍不住說「他都練了！但他認真害羞。」

有一場浪漫的水中接吻，林奕嵐自爆其實不浪漫，因為要憋氣。（記者王文麟攝）有一場浪漫的水中接吻，林奕嵐自爆其實不浪漫，因為要憋氣。（記者王文麟攝）

導演楊宥瑜爆料林奕嵐和詹懷雲上演吻戲其實很緊張。（記者王文麟攝）導演楊宥瑜爆料林奕嵐和詹懷雲上演吻戲其實很緊張。（記者王文麟攝）

其中一場浪漫的水中接吻，林奕嵐自爆其實不浪漫，「因為要憋氣，所以我都很用力、死命親！我真的憋不了氣！」導演楊宥瑜說那場水中吻戲是最後一天拍攝，「我們拍了一整天，他們就泡了一整天，本來很擔心他們的體力，還有找替身，但他們很棒，最後都沒有用到。」林奕嵐則說拍了一天真的很累，「後來肚子太餓，我們上岸後狂吃泡麵！」讓楊宥瑜直誇兩人看起來很可愛。《命中註定那頭鵝》將於3月14日在台上映。

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