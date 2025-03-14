詹懷雲每拍片必脫變標配！被爆沒穿在休息室走來走去

詹懷雲（左）、江齊出席記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕青春校園台片《有病才會喜歡你》導演許富翔和監製賴宇同今（14）日率領主要演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白一同出席記者會，詹懷雲剛在另一部新片《命中註定那頭鵝》大秀壯肌，這次在片中也有裸上身只穿四角褲入鏡的戲，江齊更爆料：「當下覺得他還滿自在，因為他就一開始就沒穿衣服在休息室走來走去！」

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詹懷雲近期拍攝的作品都要「脫」。（記者胡舜翔攝）

詹懷雲被問到近期拍攝的作品都要「脫」是否成了他的標配，當場笑回：「我也有發現這件事！」導演許富翔則透露，本來這場裸戲劇本上沒有，「但覺得男生在宿舍洗澡都會這樣半裸，所以才加入。」至於被指在休息室沒穿趴趴走，詹懷雲解釋當時有穿浴袍，「是因為我們拍到一半放飯啦，我肚子餓肚子會亂叫！」因此才會維持那個狀態跑去吃飯。

江齊上次和盧廣仲合作電影《他馬克老闆》，這次則和不少人眼中的新男神詹懷雲合作。（記者胡舜翔攝）

江齊上次和盧廣仲合作電影《他馬克老闆》，這次則和不少人眼中的新男神詹懷雲合作，她笑說：「上次和盧廣仲合作有學到一些音樂相關的事，和詹懷雲合作則是很輕鬆愉快。」不過上次和盧廣仲上演吻戲，走一個純愛路線，江齊和詹懷雲都覺得這部片確實不適合，江齊表示：「沒有親密的接觸反而覺得很揪心，留下一些遺憾也滿美、滿符合這部片。」

導演許富翔被問到有沒有想過找老婆陳意涵客串，他笑說「因為沒有適合的角色！」後來解釋當時她在拍導演鄭芬芬的《郵票與舒芙蕾》，也沒有時間。至於陳意涵一直喊話許富翔欠她一部拿獎的電影，他趕緊表示：「有在準備！」《有病才會喜歡你》將於4月2日春假連假在台上映。

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