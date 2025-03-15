賈永婕化身最美證婚人！田亞霍帶正妹老婆自爆：結了第二次婚

田亞霍、品妡補辦婚禮，賈永婕擔任證婚人。（猫少娛樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕田亞霍與老婆品妡昨天在台北101補辦婚禮，台北101董事長賈永婕現身擔任證婚人，還有許多親友及粉絲到場見證幸福，結婚23年賈永婕也大方分享愛情長跑的幸福秘訣。

田亞霍與老婆品妡補辦浪漫婚禮。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍與品妡結婚4年多，終於還給老婆大人一個浪漫婚宴，兩個可愛兒子也到場，他笑說：「我們帶著兩個小花童結了第二次婚。」 只是近來孩子們重感冒，田亞霍說道：「這幾天兩個小寶貝一直咳嗽、高燒不下，這幾天為了照顧他們也都沒怎麼睡好。」

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田亞霍透露，兒子在現場特別黏媽媽，幸好婚禮順利完成，「非常榮幸可以參加這場證婚儀式，也感謝賈董特別抽空來給在場的新人們祝福，給了我們一場很棒很難得的回憶。」

自認不善言辭的田亞霍沒有說誓詞，改成獻唱了自己的歌曲《做我的新娘》向另一半示愛，「希望不只可以向老婆表達愛意，也能讓在場的大家都能一起分享這份喜悅和感動。」

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