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49歲張本渝認「小8歲混血男友求婚」！交往4年只見面1次成雲端情人

張本渝今領取華崗藝校傑出校友獎。（記者陳奕全攝）張本渝今領取華崗藝校傑出校友獎。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲張本渝和小8歲圈外台美混血男友交往4年，她今出席華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，被問及感情，她意外透露其實和男友算是「雲端情人」，2人只有見過一次面，就是朋友介紹2人認識的那一次，後來都是私下透過通訊軟體聊天、視訊，交往期間因男友在日本、美國等地，他們從來沒有見過面，但男友曾問她「要不要登記結婚」，她當時答應，但強調這並非正式求婚，要男友有個實體的求婚儀式。

張本渝以前沒辦法接受遠距離戀愛，但現在長大了，「知道重心不用都放在感情上，談了幾段戀愛，會想要把重心放在工作上面」，她過往受訪時其實有講過男友去年7月預計要返台見面，但她今解釋對方因為工作延期，男方近期會返台相聚。

男友回來後，是否順便登記結婚？她賣關子說：「證件隨時帶身上，隨時可以結婚，也可以隨時不結，結婚不結婚對我來說都是一樣的，只是一個形式而已。」至於婚後仍像現在一樣分隔兩地生活？她回：「我是水瓶座，即便結婚也可以分隔兩地，對方滿尊重我的。」

對於這段戀情，她定義雙方非典型戀愛關係，但個性非常契合、心靈相通，她也感受到男友對待感情的認真，不怕真的見面相處後關係生變，認為都有磨合空間。

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