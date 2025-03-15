（專訪）小煜曝喬瑟夫帶路「露天喝酒到深夜」 慘被老婆列黑名單揭內情

「小煜」楊奇煜拍攝全新實境節目《不在我的世界當勇者》。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／專訪〕「小煜」楊奇煜拍攝公視全新實境節目《不在我的世界當勇者》，與胡宇威、大霈、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫和超認真少年擔綱主持，小煜提到因為節目的關係與喜劇演員喬瑟夫變成好友，喬瑟夫還帶著他到信義區體驗戶外酒吧，讓小煜直呼開了眼界。

小煜在節目中與主持群們一起待在深山住了10天，接受各種競賽挑戰包含密室逃脫、泥濘角力戰、傳統射箭、鋸木、擲矛等，眾人在朝夕相處下培養出深厚的革命情感，小煜也在節目中與喬瑟夫結下好交情，「我跟他的講話方式有點像、還有有類似笑點，有時候我們睡覺前會一起小酌，感情就有變好，跟他算『酒咖』。」

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小煜在節目中與喬瑟夫結下好交情。（記者王文麟攝）

小煜更爆料有次喬瑟夫說要帶他「體驗年輕人喝酒」，約了小煜在信義區戶外酒吧，小煜坦言以前從不會在公眾場合喝酒，這對他來說是很新鮮的體驗，「我那個年代都是在包廂喝，對我們那一代來說這樣（路邊喝酒）有點像流浪漢，但現在人就很習慣，那次和喬瑟夫一起就很開心，喝到2、3點吧，地方爸爸很需要放鬆一下，結果回家後我老婆就說下次不准跟他（喬瑟夫）出去了哈哈！」

小煜在節目中與胡宇威進行泥地大戰，直呼隔天痛到無法起床。（記者王文麟攝）

小煜過去與胡宇威曾是《全明星運動會》的「宿敵」，這次久違在節目合體又成為對手，憶及與胡宇威在泥地大戰，直呼隔天痛到無法起床、手腕還扭到，而小煜也因為有僵直性脊椎炎的關係，定期都要復健、沒辦法久坐，坦言現在也沒辦法長時間坐著錄影。

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