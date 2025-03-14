超有事！魏如萱香豔無比辣照流出 直接開上台北街頭

魏如萱親上街頭與「給你愛 萱傳車」合影。（好多音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后魏如萱慶祝新專輯《珍珠刑》的實體版面世，唱片公司打造獨一無二的「魏如萱 給你愛 萱傳車」，於白色情人節起正式上路，更罕見曝光了歌后香豔無比的「給你愛」美人視覺辣照。

魏如萱透露，這組照片是今年送給親朋好友的過年禮，她用AI生成，打造各種姿態的妖嬌美人照，包括穿著超短迷你裙、露出逆天長腿，更展現瘦身有成、玲瓏有緻的曲線，歌后自認看起來「超有事」，復古又有點「西施」感。

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魏如萱與自己的辣照合影。（好多音樂提供）



魏如萱上月搶先發行《珍珠刑》限量預購版，在登記當日銷售一空，預購附贈的彩蛋單曲《我在紐約打電話給你》CD，近日在網上造成搶購熱潮，直接飆到1張近萬元，讓歌后聽聞打趣說：「早知道自己也多囤購幾張，太感謝樂迷的支持！」

唱片公司祭出「魏如萱 給你愛 萱傳車」，今天起以滿載魏如萱巨幅美人影音的巨型貨櫃車，快閃台北街頭三天，並將舉辦抽獎活動，只要拍下專車照片上傳，並寫下給魏如萱的愛的告白，就有機會獲得歌后精心準備的獨家禮物。

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