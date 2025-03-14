晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超有事！魏如萱香豔無比辣照流出 直接開上台北街頭

魏如萱親上街頭與「給你愛 萱傳車」合影。（好多音樂提供） 魏如萱親上街頭與「給你愛 萱傳車」合影。（好多音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后魏如萱慶祝新專輯《珍珠刑》的實體版面世，唱片公司打造獨一無二的「魏如萱 給你愛 萱傳車」，於白色情人節起正式上路，更罕見曝光了歌后香豔無比的「給你愛」美人視覺辣照。

魏如萱透露，這組照片是今年送給親朋好友的過年禮，她用AI生成，打造各種姿態的妖嬌美人照，包括穿著超短迷你裙、露出逆天長腿，更展現瘦身有成、玲瓏有緻的曲線，歌后自認看起來「超有事」，復古又有點「西施」感。

魏如萱與自己的辣照合影。（好多音樂提供） 魏如萱與自己的辣照合影。（好多音樂提供）

魏如萱上月搶先發行《珍珠刑》限量預購版，在登記當日銷售一空，預購附贈的彩蛋單曲《我在紐約打電話給你》CD，近日在網上造成搶購熱潮，直接飆到1張近萬元，讓歌后聽聞打趣說：「早知道自己也多囤購幾張，太感謝樂迷的支持！」

唱片公司祭出「魏如萱 給你愛 萱傳車」，今天起以滿載魏如萱巨幅美人影音的巨型貨櫃車，快閃台北街頭三天，並將舉辦抽獎活動，只要拍下專車照片上傳，並寫下給魏如萱的愛的告白，就有機會獲得歌后精心準備的獨家禮物。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中