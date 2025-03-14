（影）I級艷后 「熱波師」天木純噴香汗 男客排隊等灌溉

日本模特兒天木純體驗擔任「熱波師」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本「I罩杯乳神」天木純，除了是一名模特兒之外，日前也在三溫暖擔任「熱波師」，引來眾多男性前往朝聖，惠比壽更是排了長長人龍，目的只有一個，就是想近距離看天木純晃動I級巨乳之外，更希望成為淋到她香汗的幸運兒。

擁有I罩杯好身材的天木純賣力舞動著手上的毛巾。（翻攝自IG）

所謂「熱波師」就是三溫暖當中，使用毛巾將香味和熱氣均勻搧給顧客的專業人士，日本甚至還有專業熱波師比賽，此次天木純受邀擔任熱波師，自然要展現自己的技術。

天木純是日本模特兒圈的I級天后。（翻攝自IG）

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天木純開心說很高興看到現場擠滿男性，她也在80°C、90°C、110°C時揮動毛巾3次。這次當熱波師的經驗讓天木純表示「很熱，我要熱死了，但大家充滿了汗水汗微笑，讓我更有活力」。別看天木純滿身大汗的將熱風汗香味搧到三溫暖各處，其實當天室外溫度很冷，有人甚至排了1小時的隊。

天木純開出擇偶條件，表示以後的丈夫一定要喜歡三溫暖。（翻攝自IG）

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日本「I罩杯乳神」模特兒天木純。（翻攝自IG）

因為人潮洶湧，天木純對於那些沒能擠進三溫暖的男士感到抱歉。不過這次體驗當個熱波師，讓天木純感到非常有趣，所以儘管覺得很熱，愉悅的心情讓她無暇感受到時間的流逝，她甚至驕傲地說自己就是為了當個「熱波師」而活。

天木純也開玩笑說，以後結婚對象一定要喜歡三溫暖才行！

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