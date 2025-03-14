YTR預告還有金秀賢驚人未爆彈 金賽綸母斥：不是人

韓星金秀賢（左）經紀公司今（14）第四度發出官方聲明，內容大逆轉，表示金秀賢的確與已故女星金賽綸談過戀愛。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢經紀公司今（14）第四度發出官方聲明，內容大逆轉，表示金秀賢的確與已故女星金賽綸談過戀愛，沒想到卻反倒激怒金賽綸母親，預告要展開強力反擊，YouTuber《橫豎研究所》也嗆稱，手上還有很多金秀賢還沒曝光的驚人未爆彈，將會慢慢釋出，「其中包含金秀賢脫光衣服洗碗的照片」。

韓國自媒體《橫豎研究所》表示手頭上還握有更多金秀賢的秘密。（翻攝自YouTube）

韓國自媒體《橫豎研究所》在金秀賢經紀公司發完官方聲明之後，憤怒回嗆「根本不是人」。痛斥金秀賢原本不肯認愛，直到各種證據曝光之後，今天立刻改口「交往兩年」，《橫豎研究所》透露手頭上掌握了金賽綸的確是從2015年就開始與金秀賢交往，2人交往時間不是兩年，而是6年，且這6年帶給金賽綸巨大的傷害，指控「金秀賢這個惡魔」。

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針對軍中信件《橫豎研究所》也非常憤慨，認為經紀公司說信件只是朋友之間的普通對話，怒斥「鬼扯」，更質問：「請問，你會對一個未成年少女說『我愛妳～想妳～』這類情話？」由此可見金秀賢根本滿嘴胡說八道，《橫豎研究所》預告，如果金賽綸的遺屬同意，他們可以立刻公開金秀賢在金賽綸家裡脫光，裸著上身洗碗的照片、影片。

韓國自媒體《橫豎研究所》男主播痛斥金秀賢。（翻攝自YouTube）

「如果遺屬同意，我們還會公開目前為止從未曝光過的照片與影片，這些內容將無法與之前的相比」，《橫豎研究所》更挑明將公開金賽綸母親親撰聲明，痛罵：「金秀賢這個惡魔，現在竟開始挑釁，指金賽綸的姨母不是親姨母，荒唐至極。金賽綸的這位姨母與她的母親相識超過20年，關係親如家人」，更直接表示首次採訪金賽綸姨母時，金賽綸母親還曾兩度插話想發言，這是眾所周知的事情。

《橫豎研究所》表示也將會發布金賽綸母親的聲明。（翻攝自YouTube）

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