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娛樂 最新消息

才脫口期待黃子佼復出！曾國城遭砲轟道歉了：會引以為戒

〔記者林欣穎／台北報導〕黃子佼是否會復出演藝圈引發熱議，曾國城前日受訪時坦言其實很期待，不過曾國城隨即遭到砲轟被嗆沒有道德觀，曾國城13日深夜在臉書發文提到自己經過檢視與反省，對於當時的言論做出道歉。

曾國城道歉。（記者林欣穎攝）曾國城道歉。（記者林欣穎攝）

曾國城表示，經過這兩天不斷地自我檢視與反省，他深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響，提到前兩天的媒體訪談中，由於他對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，「我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

曾國城也說，這一次的事件也讓他了解到，如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，「在未來與媒體朋友的對話上，我也會引以為戒，只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見。」

曾國城說有看到網路上大家的回應，無論是批評還是建議，都虛心接受，也了解大家的苦心，謝謝大家的指教與提醒，「再次向所有人道歉，在未來的日子裡，我會以更謹慎的態度來面對每一次的公開發言。」

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