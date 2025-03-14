白冰冰禮金被拒收！鄭進一錄影開嗆作勢離場：很不舒服

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀請到「鬼才一哥」鄭進一以及金曲歌后秀蘭瑪雅來到節目，節目一開場白冰冰爆料終於等到鄭進一大病初癒，好不容易請到他來到節目，原來鄭進一神隱螢光幕一陣子是因為身體不舒服住院，恢復健康後第一個通告就是獻給《超級冰冰Show》，白冰冰更是獻上「曠世奇才、才華蓋世」的錦旗禮物盒，沒想到一抽出來是一百元的禮金讓他拒收，直指這年代哪還有一百元的送人，一開場就「自走砲」發言讓全場笑歪。

鄭進一拒收白冰冰一百元禮金笑翻全場。（民視提供）

錄影中白冰冰請鄭進一示範高難度的《古錐仔》，不改臭屁風格的他說：「我一唱就讓原唱葉啟田不好聽了」，鄭進一還提到以前在友台與前輩歌神們同台，他笑說：「他們是歌神，我才知道原來我是『佛祖』」，臭屁風格讓全場笑翻。

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頻頻挑針的他一聽到介紹「創作才子」明亮要演唱一哥詞曲創作的《孤家寡人》，不安排理出牌的鄭進一說在他面前介紹別人是「創作才子」，讓他「很不舒服」，讓大家嚇歪，還糾正明亮講錯歌名，話鋒一轉看到楊哲頻頻模仿他，讓他說：「我覺得很討厭。」還假裝要憤而離場，效果十足讓大家哭笑不得。

鄭進一（左）與秀蘭瑪雅。（民視提供）

在合作賽中鬼才鄭進一更是大讚蔡亞露跟曾瑋中演唱他的作品《電話》，這首歌不好唱，但兩個人用舞台劇方式表演很不錯。節目最後白冰冰要感情豐富的鄭進一挑一首最讓他印象深刻的創作歌曲，在節目最後與秀蘭瑪雅合唱《愛情過路人》歌詞中把所愛的女人託付給別人照顧，讓他情緒激動紅了眼眶，與秀蘭瑪雅的天籟合作感動全場。

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