廣末涼子注意了！大港女神最強勁敵是「她」 消息曝光有人哭出來

〔記者陽昕翰／台北報導〕水果奶奶要出沒大港了，大港開唱音樂祭3月29、30日在駁二藝術特區登場，公共電視台兒少頻道「小公視」也將連續兩天在大義公園親子區與樂迷同歡，包括超人氣的水果奶奶現身，要與本屆的大港女神廣末涼子火拚人氣。

廣末涼子是本屆的大港女神，將在大港開唱登台。（出日音樂提供）

《水果冰淇淋》水果奶奶現身大港開唱的消息曝光，立刻引起粉絲廣大討論，還有人興奮到表示會哭出來，得知大家的期待，水果奶奶也喊話：「期待在大義公園親子區與大家相見喔！」

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大港開唱昨晚公佈小公視表演節目，臉書很快就有百人響應，以及Threads也有千人按讚討論，有粉絲表示水果奶奶是童年回憶，一定要到場，也有人哭喊同一時間太多想看的表演，但他最終還是會選擇水果奶奶，因為就是想要和奶奶合唱、跳舞。

首次參加大港開唱的水果奶奶開心說：「到大港陪小朋友玩，小朋友快來大港與我們玩。」小公視將在29、30日於大義公園和大家同樂，不只將大型扭蛋機移師大港，「口袋小子」皮擦也會舉行拍照見面會。

水果奶奶確定出席大港開唱音樂祭。（小公視提供）

活動第一天由《妖果小學》的妖果天團將與小岳哥哥和蓓蓓姐姐，帶領大家唱跳「 妖果動一動」系列的最新嗨歌，而《動滋大挑戰》連兩天都有演出，第二天的壓軸則是喚起大家童年的《水果冰淇淋》，超人氣水果奶奶要以「嗨唱派對」重現節目片頭曲，呼籲樂迷趕快把歌練起來一起來合唱。

此外，小公視推出的《勇者動畫系列》第二季更邀請到美秀集團獻唱主題曲，屆時動畫強打預告影片也會出現在大港開唱大舞台「南霸天」，凡是拍到畫面的歌迷可參與勇者動畫系列臉書小活動。詳情請見小公視官網、社群。

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